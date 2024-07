Risaralda se suma al día cívico decretado por el Gobierno Nacional para este 15 de julio

El Gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño, anunció a través de su cuenta en X, que el departamento se acogerá al decreto expedido por la Presidencia de la República, por medio del cual se declara día cívico este 15 de julio, con motivo del partido de la Copa América, en el que la Selección Colombia enfrentará al equipo argentino.

En el trino manifestó el dirigente de los risaraldenses que “Nos unimos como país por una pasión colectiva”, y desde la administración departamental, hicieron una invitación especial a disfrutar del histórico encuentro futbolístico, a través de una pantalla gigante que será ubicada en la Plazoleta Risaralda, ubicada junto al Obelisco, sector de la Villa Olímpica de Pereira, a partir de las 4:00 p.m.

También el alcalde Pereira, Mauricio Salazar invitó a las familias pereiranas a acudir a partir de las 5:00 p.m. a la Plaza Bolívar de Pereira, donde además de una pantalla gigante, también habrá eventos culturales previos al partido.

Por su parte el alcalde Santa Rosa de Cabal, Paulo Gómez, también indicó que el municipio de las araucarias se suma al día cívico, esto si la Selección Colombia gana el partido, e invitó a los empresarios del sector privado a sumarse a la iniciativa con el fin de dinamizar la economía del territorio, también a la comunidad a disfrutar del partido en el parque principal a partir de las 7:00 p.m.

En el municipio de Dosquebradas también habrá una pantalla gigante disponible para la comunidad, esto a partir de las 5:00 de la tarde, en la Plazoleta del Centro Administrativo Municipal CAM.

Los anuncios del día cívico se han dado en medio de polémicas jurídicas en las que se advierte que no es viable decretarlo, si no se da el triunfo de la Selección, por tal motivo muchas instituciones educativas públicas del área metropolitana de Pereira, están a la espera de los decretos municipales para definir si el día lunes habrá o no clases.

El día cívico es un día no hábil que beneficia a funcionarios públicos, al que en muchas oportunidades por iniciativa propia, se suman entidades privadas o que no hacen parte del Estado.