Camándula, bandera y oración, desde Quindío monjas siguen partidos de Selección Colombia

Desde el Quindío, un grupo de monjas se han vuelto virales en redes por sus videos de apoyo a la Selección Colombia con banderas y cantos en favor de la tricolor nacional en la Copa América.

Un grupo de monjas de la comunidad Clarisas del Monasterio San Clara de Montenegro, Quindío se han vuelto virales en redes por su apoyo a la Selección Colombia con banderas y cantos en favor de la tricolor.

Las religiosas son mujeres contemplativas, consagradas al amor pobre y crucificado como Clara y Francisco de Asís, pero sin dejar su hábito religioso y devoción apoyan a la selección Colombia en la copa América ahora en la final.

Hermana, Brenda del Santísimo Sacramento, del Monasterio de Santa Clara de Montenegro (Orden de Santa Clara) habló con Caracol Radio Armenia sobre la devoción a la Selección.

Buen día, el Señor les dé la paz. Un saludo a Caracol Radio Armenia y a todas las personas que nos escuchan en este momento, muchas gracias por la invitación que nos hacen, dónde nace la idea de apoyar a la selección como Clarisas de Montenegro nosotras tenemos varios espacios durante la jornada en los que compartimos como familia uno de ellos es en el comedor es tan sagrada la mesa del altar en la Eucaristía como en la mesa en la que compartimos el pan y los alimentos como familia de todos los días y es en ese lugar en donde surgió muchas ideas en donde exponemos al común de las hermanas las intenciones de oración que nos piden todas las mañanas escuchamos la vida de los santos tenemos la posibilidad de compartir la vida desde lo sencillo y claro, pues el tema de la Selección Colombia nuevamente después de tantos años esperando la Copa América era también una gran alegría, entonces surge la idea primero, pues obviamente no de viralizar el vídeo, no, simplemente apoyar a la selección desde lo sencillo, porque a las otras pues no es que nos movamos en las redes, no es que tengamos muchos seguidores que mantengamos pendientes de esto no, no, la verdad fue fruto de un amor,

Lo que representa la Selección Colombia

La selección, pero más que la selección es la patria y es una expresión espontánea en sencillez, por eso nos ha causado mucha conmoción también el alcance que ha tenido el video, entonces como pertenecemos a orden monástica que tiene organizadas sus horarios desde la primera hora de la mañana hasta la última cuando hay partido de Colombia pues hemos dicho en otra entrevista que nos han hecho también en Caracol pues nos toca doblar rodilla con mayor fervor para que nos den permiso de ver los partidos. Gracias a Dios en esta ocasión, han coincidido al momento del recreo de la noche, sin embargo, hay otros actos comunitarios que se cruzan y pues no podemos reemplazar una cosa.

Compartimos como comunidad

Por otra de hecho en nosotras prima de la vida de oración, es el centro a eso nos dedicamos, pero también como familia compartimos nos alegramos sufrimos el partido Uruguay estuvo muy duro, pero sabemos que la mano a Dios todo es posible y el Señor es muy lindo y también nos complace con estas pequeñas alegrías que termina siendo muy grandes alegrías cuando se comparten en comunidad y con todo el país en verdad,

Con camándula en mano viendo los partidos de la selección Colombia

No tenemos algún tipo de preparación que hagamos una, porra o que tengamos lista no es muy espontáneo. Sí, claro, cada una baja su bufanda proyectamos en vídeo viene una pared que tenemos entre un baño y la cocina nos sentamos en el comedor y nos organizamos de modo que todas queden en primera fila viendo las jugadas es bonito. Hay algunas que no son tan apasionadas como otras, pero ellas son las que se encargan de surtir comida agua, y cuando termina el primer tiempo, todas corremos a lavar el plato de la comida y que todo quede en orden y podamos llegar al segundo tiempo ya tranquilas, durante el partido es muy lindo porque cada una hay más de una con su camándula y están orando a la Santísima Virgen María para que interceda para evitar de pronto pensamientos ociosos, para no tener pensamientos contrarios contra el otro equipo, en verdad que siempre oramos por un juego limpio, nos duele cuando no es así, pero pues bueno todo hace parte del juego.

El Técnico y los jugadores son hombre de fe

Son lecciones de vida que nos da la selección la capacidad de comunicación la humildad la sencillez la fe que tienen en Dios la fe pública porque ellos pues son personajes públicos y es muy determinante también cada palabra que dicen en las redes cada entrevista que les hacen eso nos interpela mucho como Lorenzo dice soy Mariano como Borja dice la gloria es para Dios como cuando hacen un gol extienden sus manos hacia el cielo atribuyendo todo al señor, entonces esa conciencia de que por encima de nuestras fuerzas está la voluntad de Dios eso. Nosotras también nos hace generar un deseo de orar intensivamente por ellos porque sabemos que de la mano de Dios todo es posible,

La Final de la Copa América

Selección Colombia es un ejemplo de que el trabajo en equipo es posible y que la mano de Dios también puede ser santo. Entonces, pues tenemos mucha ilusión en esta final del domingo, oramos para que también salgamos victoriosas, victoriosos, que se haga la voluntad del Señor en todo tiempo, que sea un juego limpio y bueno por lo demás estamos aquí ahora y después de que pase la Copa orando por las intenciones de nuestro pueblo colombiano un abrazo en el señor de parte de todas las hermanas del monasterio de clarisas de Montenegro.

Como ayudar al monasterio

Nosotras somos una fundación de más de 8 siglos Francisco y Clara de Asís son nuestros fundadores en Italia y hace 17 años llegamos al municipio de Montenegro una vereda que se llama La Julia, es un monasterio muy carente, nosotras nos dedicamos exclusivamente a la oración, pero también tenemos que trabajar, estudiar, no tenemos un sueldo fijo mensual, no tenemos algún auxilio del Estado, nos corresponde a nosotras con el trabajo de nuestras manos y la Divina Providencia, sostenernos para alimentar las 18 bocas que estamos ahorita, pero que van llegando, siguen creciendo y que esperamos que lleguen muchas más entonces es bastante complicado el tema económico, pero sabemos que también el señor toca corazones.

Emprendimientos

Hemos emprendido y tenemos varios emprendimientos en torno a lo que podemos hacer, tenemos pues para la venta huevos, tenemos vino, café, panela, miel, hacemos costuras sobre todo de tipo litúrgico, pero pues también se explora ese tema de la alta costura, también hay hermanas que se dedican al trabajo de la madera de las artesanías. Tenemos muchas maneras de colaborar, el domingo a las 10 de la mañana son las eucaristías en el monasterio viene poquita gente, pero gracias a Dios esas personas que nos apoyan son las que nos dan lo de la alimentación semanal. Vendemos empanadas tinto jugos, los domingos y pues gracias a Dios ellos nos apoyan, es una comunidad joven las hermanas novicias dan mucha alegría las hermanas profesas, y en esta oportunidad para extenderles nuestra gratitud por hacer de algo sencillo, ocasión de darle gloria a Dios eso es lo que más nos llena de alegría.

Líneas de celular para quienes quieran apoyar esta comunidad religiosa 3142730602 o 3134023457 y en las redes sociales, Facebook e Instagram @clarisasmontenegroquindio

