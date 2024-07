Si comisión de drogas declara cocaína legal, se acaba guerra en Colombia: Petro

En medio de la agenda que desarrolla este jueves en los Estados Unidos, el presidente Gustavo Petro aseguró en la sesión Peacebuilding ante la ONU que se acabaría la guerra en Colombia si se legaliza la cocaína.

“Una decisión política convirtió en ilícita no solamente la sustancia que se podría extraer de esa hoja, industrialmente hablando, sino a la hoja. Y todo eso llevó a una ruptura tan profunda, a un golpe tan violento en las sociedades latinoamericanas, que en el caso colombiano mantiene la guerra actual”, expresó Petro.

En medio de su agenda en la ONU para presentar el informe sobre la fallida implementación del acuerdo de paz de 2016, el mandatario lanzó esta polémica propuesta que, en su concepto, terminaría con los problemas de violencia en el país

“Si mañana la Comisión de Naciones Unidas sobre Drogas, etc., dijera que ‘la cocaína es legal’, mañana se acaba la guerra en Colombia. Así de simple. Ahora, como eso no es posible por razones políticas, etc., o no será en mucho tiempo, la guerra en Colombia se mantiene. Podríamos aligerarla, podríamos llevarla aún en el contexto internacional adverso a una situación positiva de paz, si transformáramos económicamente los territorios que están junto al mar hacia economías prósperas lícitas. Un poco esa transformación de lo ilícito al ilícito es lo que determina la paz”, afirmó.

Petro ha señalado que no se quita la responsabilidad de lo que sucede, pero que varios de los problemas de violencia que se viven es a causa de consecuencias que se viven fuera de Colombia como lo es la cocaína y hasta el medio ambiente en la selva amazónica.

“El otro elemento, y termino, que es internacional, pero que tiene que ver con el conflicto colombiano hoy por hoy, y sobre todo en su solución, es la necesidad mundial para salvar la selva amazónica y la selva en general. Todos ustedes saben que si se acaba la selva, llegamos a un punto de no retorno climático; eso dice el panel de expertos de Naciones Unidas. La selva amazónica, que tiene varios países, tiene un punto de vulnerabilidad extrema, que es el Piedemonte, donde se junta con los Andes, porque ahí nace toda su agua”, señaló Petro.

“Si hubiese una política global de revitalización de la selva amazónica, que es una política racional frente a cuidar la vida en el planeta, y sobre todo la humana, es el tercer pilar climático, podríamos articular la paz de Colombia, la salida de las armas de los grupos que están en ese territorio, a partir de la recuperación social y cultural de la población que está allí, en un proyecto común, humano y global, que es la revitalización de la selva. Son dos ejes, selva y drogas”, agregó Petro.

El presidente arribó desde este miércoles a Nueva York, donde se tiene prevista la sesión en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre el acuerdo de paz.

Más temprano, el jefe de Estado inauguró junto a un exfarc, el Monumento Kusikawsay, en el Jardín de las Esculturas de la sede de las Naciones Unidas, la cual fue elaborada con el metal fundido de 1,4 toneladas de munición que Naciones Unidas recibió durante la dejación de armas.