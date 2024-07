‘Estamos ahorcados’: Presidente Petro sobre recursos para la implementación de la paz

Colombia

Ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se refirió a los obstáculos que han limitado el avance en el cumplimiento del acuerdo de paz firmado en 2016 con la extinta guerrilla de las Farc.

El presidente cuestionó la ayuda financiera externa, señalando que se queda escasa para los retos que contempla la construcción de paz en Colombia y aseguró que, sumado a la deuda externa del país, se dificulta cada vez más la posibilidad de entregar los recursos necesarios a la implementación.

“Estamos ahorcados, ¿cómo financiamos el acuerdo de paz?. Que es una declaración unilateral de Estado, que en mi opinión es supraconstitucional. Es un compromiso del Estado, no de un gobernante, sino de las partes contratantes del Acuerdo, una de las cuales es el Estado y las FARC, ante la humanidad. Una figura interesantísima, porque se puede practicar en cualquier conflicto armado o político de alta intensidad“, dijo el presidente.

“Estamos ahorcados”, aseguró el presidente @petrogustavo sobre el dinero para la implementación del Acuerdo de paz. Señaló que se debe plantear un “resurgir economico” para que se cumpla con la implementación. pic.twitter.com/gYpSeR5dQI — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) July 11, 2024

Además, aseguró que el escenario real “no es como cada país da una platica por aquí y por allá, que a veces se refunde y se pierde, sino cómo se crean las condiciones, igual que se crean las condiciones para un bloqueo que destruye la economía de un país. Igual deberían construirse las condiciones para un resurgir económico, para que se haga la paz en un país. Como ya se ha practicado, porque no estoy hablando aquí de algo que no existe”.

El mandatario también propuso cambiar las zonas de producción de cocaína por economías lícitas, enfatizando la importancia de sustituir el ingreso ilegal por uno legal. Además, sugirió la posibilidad de cambiar deuda por acción climática, dado que el conflicto se ubica en la selva amazónica y en el Chocó, lo que ayudaría a reducir la producción de narcóticos en estas regiones.

“La hoja de coca no tiene la culpa, es un vegetal como cualquier otro, como el pasto que está alrededor de este edificio. Si mañana la Comisión de Naciones Unidas sobre Drogas, etc., dijera la cocaína es legal, mañana se acaba la guerra en Colombia. Así de simple. Ahora, como eso no es posible por razones políticas, etc., o no será en mucho tiempo, la guerra en Colombia se mantiene“, aseguró el mandatario.