Corregidor de zona rural de Salamina renunció por una supuesta persecución de un concejal

Manizales

Luis Enrique Londoño García, de la Oficina de la inspección de Policía Rural del corregimiento de San Félix, en el municipio de Salamina, mencionó que le presentó una renuncia irrevocable al alcalde Manuel Fermín Giraldo. Afirmó que habría recibido un presunto acoso laboral y una persecución política del concejal Guillermo Loaiza Henao.

“Son reiterativos los derechos de petición que me hace el concejal, porque él está reclamando unos elementos que fueron donados a la comunidad, pero sigue insistiendo que le especifique qué se hizo con eso. Entonces no fui capaz de entender qué es lo que el concejal pretende y, para mí, lo mejor era presentar la carta de renuncia, uno se desmotiva demasiado en el cargo”, comentó Luis Enrique.

Por su parte, el concejal Guillermo Loaiza dijo que interpuso tres derechos de petición al corregidor sobre unos elementos que estaban en la antigua Galería del sector y que fueron donados a una comunidad tras la construcción de la actual plaza de mercado y que hace parte de su función de hacer control político.

“Como ciudadano tengo un derecho y como concejal un deber, pero yo no solo le he enviado derechos de petición a él, sino también al alcalde anterior, a varios secretarios para pedir información porque, como me eligió la comunidad, entonces hago un control político. En ningún momento le dije que renunciara y pienso que si no debe nada, no tendría por qué renunciar”, narró el concejal.

Sin embargo, la carta de renuncia presentada por el corregidor aún no ha sido aceptada por el alcalde de Salamina.

Le puede interesar: Autoridades en San José, Caldas ofrecen recompensa de $10 millones por presuntos homicidas