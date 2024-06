500 Cafeteros vivieron su fiesta en el día nacional del café en Circasia, Quindío

ARMENIA

En el coliseo del Colegio Libre del municipio de Circasia en el Quindío se llevó a cabo la fiesta en el Día Nacional del Café con la participación de 500 familias cafeteras, actividad en cabeza de Faber Buitrago integrante del comité municipal y departamental de Cafeteros, la empresa privada y la alcaldía de Circasia.

En el noticiero del mediodía hablamos con el director ejecutivo del Comité Departamental de Cafeteros Martín Vásquez que explicó “hoy estamos de celebración 27 de junio Día Nacional del Café y celebración doble porque la Federación Nacional de Cafeteros esa institución de los caficultores de los colombianos por supuesto también que representan las familias caficultoras está de aniversario número 97, entonces esta celebración amerita celebrarla como lo estamos haciendo en este momento en este espacio como caficultores y no solamente lo estamos haciendo aquí en el Quindío sino a nivel nacional es decir hay que celebrar en torno al café para celebrar a las familias caficultoras.

José Martín Vásquez, director Comité Cafeteros, Quindío. Foto: Cortesía Comité de Cafeteros del Quindío Ampliar

Relevo generacional

Se están abriendo un espacio muy importante y algo también muy interesante retomando la preparación de café en olleta, venimos realizando un recorrido por los diferentes municipios e increíblemente hay gran participación de jóvenes, en Pijao el fin de semana pasado le hicimos reconocimiento a unos jóvenes que participaron en dos categorías de 7 a 12 años y de 3 a 17 preparando café y que orgullo verlos motivados por el café y por eso invito a las familias caficultoras a que se apoyen en esta institucionalidad que abre todos los espacios no solamente para concursos también para capacitar y también para fortalecer ese conocimiento por medio de actividades o alianzas que tenemos con la Universidad Gran Colombia por ejemplo o con el Sena que no es nuestro aliado también estratégico, entonces yo creo que la caficultura está transformándose y aquí nosotros no podemos hacer ajenos a esa situación y más aún una institución de 97 años, que ya está porta de los 100 y siempre ha trabajado por las familias caficultoras

Cifras del café en el Quindío

Podemos decir que actualmente contamos con 18.000 hectáreas en el Quindío y más de 5.100 familias caficultoras todas trabajando en mejorar la calidad del café en abrir espacios con sus marcas, en capacitarse en el centro de análisis y el agrado y podemos hablar de que pues a pesar de que en otros momentos la caficultura del Quindío estaba en los primeros cinco lugares, hoy podemos decir que la caficultura del Quindío marca la diferencia en temas de calidad y es allí donde tenemos que pensar en eso en un portafolio de calidad para los consumidores exigentes y para el mundo.

¿Hoy estamos consumiendo mejor café?

El director ejecutivo del Comité Departamental de Cafeteros Martín Vásquez explicó que hay una transformación y esto motivado también por un ejercicio muy interesante que son las tiendas especiales o de especialidad. También los jóvenes que son baristas que se han vuelto embajadores en municipios, que uno ni se imaginaba que iban a consumir café de especialidad y esto ha permitido de que esa conciencia del consumo de café de calidad del café de especialidad y más bien se ha volcado al consumo de café de calidad de especialidad y pues yo creo que hay que reconocer al caficultor este esfuerzo y cuando aún nunca le ofrece una libra de café y que puede estar entre 25 y 35.000, pues ese es el valor que tiene ese libra de café, no pidamos descuento hay que reconocer la caficultor ese esfuerzo ese compromiso para lograr una muy buena taza de café.

Luz Dary López, exintegrante del comité de cafeteros de Circasia

Luz Dary recibió reconocimiento por parte del comité de cafeteros donde perteneció durante 20 años e indicó “Seguimos siendo cafeteros, seguimos siendo de esta familia cafetera que siempre la llevo en mi corazón, a pesar de todo el de todo el tiempo que trabaje con el Comité y agradezco mucho al Comité Municipal de Cafeteros por su reconocimiento que hicieron conmigo y hacerme sentir que todavía vivo en el Comité y vivo en el corazón de ellos, fue emocionante de todas maneras no tengo palabras para darle las gracias a ellos porque todavía me llevan en el corazón y eso para uno como como persona eso es maravilloso,

¿Qué ha significado ser cafetera?

Eso es vida, es gratitud porque a pesar de que pasen los años uno se siente satisfecho que todavía lo recuerde y que lo tengan en cuenta para hacerle un homenaje ahora que uno está en vida, que es lo más importante que todavía hay gente que lo aprecia y lo lleva en el corazón

Luz Dary López, cafetera reconocida. Foto: Cortesía Comité de Cafeteros del Quindío Ampliar

Todavía se toma sus buenas tazas de café

No puede faltar en mi mesa después por la mañana, después del almuerzo, siempre está el café que sigue siendo y será el número uno a nivel mundial porque no puede faltar una taza de café.

Faber Buitrago, líder cafetero

Recibió reconocimiento por los 9 años que ha liderado esta actividad de la fiesta de los cafeteros en el Coliseo del colegio libre de Circasia “lo primero es agradecerle y gratitud a Caracol que así como estos nueve años que venimos haciendo el homenaje, caracol, siempre está en este Día Nacional de las familias cafeteras no solo del municipio de Circasia sino del Quindío y ese homenaje merecido no para Faber Buitrago merecido para un equipo que hay con todos nosotros, porque como lo decimos uno solo no es nadie, aquí somos un equipo y el principal equipo son las familias cafeteras.

Reconocimiento a Faber Buitrago líder cafetero del Quindío, Foto Adrián Trejos Ampliar

Este homenaje es gracias a Dios la empresa privada es generosa y siempre es la que financia este evento que goza de mucho prestigio y que es el único Comité a nivel nacional, que lo hace esta ceremonia, está por el costo entre los 50 60 millones de pesos y todo es financiado por la empresa privada, entonces eso es muy gratificante y hoy también agradecemos a la Alcaldía Municipal que se nos vinculó con 20 guadañadoras nuevas, no tiene un costo más o menos de 25 millones de pesos, pero todo es para las familias capito a la gente a la tradición cafetera al relevo generacional al emprendimiento a la sostenibilidad y a la gratitud por los servicios prestados l

Llamado

Hoy lo que pedimos todos los caficultores no solo del Quindío sino del país y del mundo es que haya corresponsabilidad de la industria hacia la base primaria que es el productor, no podemos seguir vendiendo taza de café a tres cuatro dólares y que le llegue al productor y a la familia cafetera 10 centavos de dólar por esa taza, eso no es justo. Necesitamos corresponsabilidad en la cadena y que eso pueda generar un bienestar para esas familias cafeteras y sus hijos.

