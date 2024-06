Andrés Sarabia interpondrá denuncia contra quienes lo acusan de tráfico de influencias

Juidicial

Sobre las 11:00 a.m. de este martes 25 de junio, Andrés Sarabia, acudirá al búnker de la Fiscalía para radicar una denuncia contra quienes lo han acusado de pertenecer a una red de lavado de activos a través de su empresa ALA Consulting S.A.S, y de supuestamente liderar red de tráfico de influencias dentro del Gobierno y el Congreso.

Se espera que, Sarabia llegue al ente acusador en compañía de su abogado defensor, para radicar la denuncia, posiblemente, por los delitos de injuria y calumnia. La denuncia también se fundamenta en los daños y perjuicios generados por los señalamientos negativos a la empresa ALA Consulting S.A.S.

El hermano de Laura Sarabia, actual directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), ha enfatizado que no es cierto que haya sostenido reuniones con empresarios para obtener jugosos negocios con el Estado utilizando el poder de su apellido; y que tampoco está generando un ‘carrusel de la contratación’, como se ha hecho viral en las últimas horas por varias cadenas de WhatsApp.

Lea más: Andrés Sarabia niega tráfico de influencias dentro del Gobierno y el Congreso

“Desde mi retiro de la UTL, brindo asesorías al sector privado y no he tenido reuniones ni he realizado gestión alguna ante entidades o funcionarios del Gobierno. La empresa ALA fue creada para atender asesorías exclusivas en el sector privado y nunca ha tenido vinculación o nexos con alguna entidad estatal”, contestó Andrés Sarabia, quien agregó que “este es un simple ataque con noticias falsas y de mala fe, donde se da credibilidad a cadenas de WhatsApp. Protegeré mi honra, mi buen nombre y mi derecho al trabajo. Así como respeto la institucionalidad, las libertades y los derechos de los demás, confío en que se respeten los míos”, dijo Sarabia a la revista Semana.

Justamente, el joven de 25 años ha dicho que se defenderá y pidió respeto por su familiar y su vida profesional.