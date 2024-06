Andrés Sarabia niega tráfico de influencias dentro del Gobierno y el Congreso

Bogotá

Tras el nuevo escándalo que rodea a la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Laura Sarabia, y en especial a su hermano, Andrés Sarabia, este último habló sobre el presunto tráfico de influencias dentro del Gobierno Nacional.

Cabe contextualizar que todo inició por el medio digital Desigual, que mostró como Juan Ramírez Cobo, amigo personal de Andrés Sarabia, se convirtió en asesor de Laura Sarabia y de la noche a la mañana, comenzó a ser un enlace entre la Presidencia y el Congreso, para que los empresarios Carlos Niño y David Cure, se involucraran presuntamente en una red de negocios con el Estado.

Sobre la cuestionada microempresa de asesoramiento y consultoría llamada ALA Consulting S.A.S., es una creación de los hermanos Sarabia junto con Andrés Fernando Parra (esposo de la funcionaria), y es tan así que el nombre viene de las siglas de los tres mencionados; sigue activa con un capital de seis millones de pesos, resultado de los aportes de a dos millones por cada miembro fundador, y tiene una sede en la localidad de Chapinero. Dicha empresa nació luego que Laura Sarabia saliera un tiempo del Gobierno, por el escándalo de la niñera Marelbys Meza.

Antes de lo anterior, e incluso, de convertirse en administrador de empresas, se dice que Andrés Sarabia, comenzó su participación en el Estado cuando entró a la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del entonces congresista Armando Benedetti, por cuenta de su hermana y luego, habría pasado a la del representante a la Cámara, Santiago Osorio, de la Alianza Verde y el Pacto Histórico. En ambos cargos se ganaba cerca de 5 millones de pesos mensuales.

Con este marco y sumado al reciente escándalo, Andrés Sarabia de 25 años, le respondió algunas preguntas a la Revista Semana, enfatizando que no hace parte de ningún tráfico de influencias dentro del Gobierno del presidente Gustavo Petro, ni tampoco está generando un ‘carrusel de la contratación’, como se ha hecho viral en las últimas horas por varias cadenas de WhatsApp y noticias falsas.

“Desde mi retiro de la UTL, brindo asesorías al sector privado y no he tenido reuniones ni he realizado gestión alguna ante entidades o funcionarios del Gobierno. La empresa ALA fue creada para atender asesorías exclusivas en el sector privado y nunca ha tenido vinculación o nexos con alguna entidad estatal”, contestó Andrés Sarabia, quien agregó que “este es un simple ataque con noticias falsas y de mala fe, donde se da credibilidad a cadenas de WhatsApp. Protegeré mi honra, mi buen nombre y mi derecho al trabajo. Así como respeto la institucionalidad, las libertades y los derechos de los demás, confío en que se respeten los míos”.

Ambas respuestas llegaron luego de un extenso trino realizado por su hermana, Laura Sarabia, quien se pronunció defendiendo a su familiar: “Mi trabajo honesto es la respuesta a las canalladas que circulan en cadenas de WhatsApp. Empresarios y gremios saben que no tengo intermediarios y deben saber que no se pueden aceptar ofensas en público y disculpas en privado. Sé que soy un obstáculo que necesitan remover”, expresó la funcionaria.

Por último también se ha difundido que Andrés Sarabia, aprovechando su cercanía con la directora del Dapre, ha comenzado a frecuentar las oficinas de los congresistas como la del presidente de la Comisión de Acusaciones de la Cámara, Wadith Manzur; así mismo, encabezar una red de contratación pública, que lo ha llevado a tener una vida de lujos, como la compra de propiedades, reuniones con empresarios millonarios y viajes a conciertos por medio de un avión privado, por el cual también, ha frecuentado Europa como se ha podido observar en sus redes sociales.

“Soy administrador de empresas y estuve vinculado desde agosto de 2022 hasta mayo de 2023 con la UTL del congresista Santiago Osorio, en la Cámara de Representantes”, se defendió Andrés Sarabia.