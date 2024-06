Cortes de energía 24 de junio: sectores sin servicio en Barranquilla y Soledad

La empresa Air-e dio a conocer que habrá suspensión de energía en sectores de Barranquilla y Soledad para este lunes, 24 de junio, debido a mejoramiento de red con instalación de nuevos elementos eléctricos y poda de árboles. También habrá cambio de postes.

Barranquilla:

En sectores del barrio Siape, usuarios percibirán suspensiones temporales en el servicio por adecuaciones de redes en los horarios: de 8:09 a.m. a 10:04 a.m. en la calle 85 con carrera 84, de 11:05 a.m. a 1:00 p.m. en la carrera 86 con calle 83B, de 2:00 p.m. a 4:05 p.m. en la calle 83 con carrera 75D, de 4:30 p.m. a 5:00 p.m. en la calle 80 con carrera 74, y de 5:05 p.m. a 5:55 p.m. en la calle 80 con carrera 73.

Mientras tanto, en la calle 29 con carrera 38, en el centro se cambiarán postes de 7:10 de la mañana a 6:00 de la tarde.

Por último, se cambiarán postes y transformador en el corregimiento La Playa, de 8:00 de la mañana a 5:30 de la tarde de la calle 20A a la calle 22 entre carreras 17 y 17B.

Soledad:

El trabajo programado será realizado entre las 7:20 de la mañana y las 6:00 de la tarde con suspensión de energía de la calle 14 a la calle 15 entre carreras 15 y 15A, en el barrio Sal Si Puedes, y en la calle 15 entre carreras 16 y 16A, entre Pumarejo y La Loma.

También se percibirán breves interrupciones en el servicio eléctrico de 7:20 a.m. a 7:50 a.m. y de 5:30 p.m. a 6:00 p.m. en los sectores: El Pasito, Juan Domínguez, Sal Si Puedes, San Fernando, La Esperanza, La Loma, 7 de Agosto, Cavica; de la calle 21 a la calle 30 entre carreras 14A y 15A (La Floresta), de la calle 21 a la calle 30 entre carreras 15A y 17 (San Antonio) y de la calle 15 a la calle 19 entre carreras 16 y 17 (Pumarejo).

En esta población, de 7:00 de la mañana a 6:00 de la tarde se cambiarán postes en la calle 53 con carrera 11B, en el sector Soledad 2000.

Otros municipios:

Por otro lado, la empresa Air-e trabajará en mantenimiento y cambio de elementos de red en el circuito Suan para lo cual será necesaria la suspensión de energía en los horarios y sectores: de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. en el municipio de Santa Lucía, el corregimiento Algodonal y la vía Santa Lucía - San Cristóbal.

De 9:00 a.m. a 9:30 a.m. y de 4:30 p.m. a 5:00 p.m. en la carretera Suan – Calamar y el sector variante Suan - Santa Lucía.