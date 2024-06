ARMENIA

No todos los municipios del Quindío han creado los comités para el manejo de las abejas

Así fue dado a conocer durante reunión que lideró la Procuraduría Ambiental y Agraria del eje cafetero

Ante los ataques de enjambres de abejas en el Quindío que han dejado 4 personas muertas, animalistas denuncian que en la mayoría de municipios no se han creado el comité para el manejo de las abejas

Así fue dado a conocer durante la reunión de la Mesa Departamental Apícola que se llevó a cabo en la gobernación del Quindío liderada por la procuraduría ambiental y agraria del eje cafetero

La diputada animalista del Quindío Beatriz Aristizábal resaltó la importancia de este encuentro donde la delegada de la procuraduría fue enfática en solicitar fechas y acciones puntuales de las alcaldías frente al manejo de las abejas en los 12 municipios del Quindío.

La diputada agregó “es un diagnóstico crítico muy pocos municipios tienen ese comité, muchos apenas están con la intención de crear ese protocolo y ese decreto de atención. Yo creo que es muy importante estos espacios porque los animales las abejas en este caso puntualmente como polinizadores y como parte fundamental de nuestros ecosistemas pues merecen protección especial y yo creo que estamos en deuda con ellos y pues estos espacios son muy importantes y la presencia de la Procuradora para reforzar esa solicitud que ya de hecho, nos manifestaba que desde que salió la ley en el 2022 viene realizando y que pues a la fecha pocos alcaldes han tomado las acciones que obliga la norma”

Y agregó que “la falta de información y de articulación de las diferentes instituciones, ponen jaque las abejas y pues la comunidad además con este tipo de situaciones tan lamentable, que se han presentado en el departamento de las muertes de estas personas por ataques de abejas africanizadas, donde también además mencionaron los informes y lo que nos socializaron es que presuntamente fueron provocadas”

Y añadió “estigmatizan estos seres y la gente al no encontrar una respuesta institucional de manera oportuna, pues entonces toma justicia por mano propia lo que hacen es quemarlas, tengo conocimiento de ese tipo de situaciones que muchas personas han llamado a las alcaldías o estas instituciones y pues por la falta de articulación y desinformación, pues no hay una respuesta oportuna, lamentablemente y terminan tomando resolviendo el problema, digámoslo así por mano propia y se tengo conocimiento de algunas enjambres que han sido quemados”

Alcaldía de Armenia

Alejandro Ceballos Cardozo líder de representación judicial de la secretaría de gobierno de Armenia explicó “existe una normativa desde hace dos años donde los municipios no solamente del Quindío sino de todo Colombia prácticamente no han tomado asunto, no han tomado las medidas pertinentes para resolver este asunto, entendiendo de que las abejas son polinizadores aparte de ser seres sintientes son fundamentales para la valga la expresión polinización de flora y de alimentos, entonces no se pueden digamos, no se pueden destruir bajo ninguna manera.

En este orden de ideas, el municipio de Armenia pues para efectos de estadísticas podemos decirle que en el año 2023 atendió 27 casos y en el año hasta el año 2024 hasta el mes de mayo se han atendido 35 casos con una agravante y es que como es un tema que ha evolucionado no contamos, con el personal idóneo y pues la gente al ver que el Estado no tiene como responder a ese llamado, pues lo que hace es de una forma abrupta como se dice vulgarmente lo alborota y es peor porque hay muchas personas que muchas personas lo saben, pero otras no lo saben que pueden ser alérgicas a la picadura de la abeja y esto puede tener un desenlace fatal.

El municipio de Armenia inició la creación del Comité Municipal para el manejo de la abeja, urbana y otros polinizadores, el municipio elaborará el acto administrativo por medio del cual se crea este comité y entrega la responsabilidad a cada quien en la actualidad las personas pueden hacer el reporte de la Policía Nacional línea 123 o el Cuerpo Oficial de Bomberos y será atendido a través de los diferentes apicultores porque como se insiste no se trata de destruirla, sino de capturar estos enjambres y entregárselos a los apicultores que son quienes tienen los equipos y conocen y hacen la explotación económica de más por la miel de abeja de estos de estos importantes animales para nuestro ecosistema.

Apicultores

Rodrigo Rodríguez Osorio represento la empresa Apiario CRJP del departamento del Quindío una empresa que surgió ya lleva cinco años y expresó “esta mesa de trabajo es muy importante, donde el apicultor se integra con la ciudadanía y vemos la importancia de las abejas, porque las abejas también son importantes, no hay que desconocer que gracias a ellas la polinización, hay muchos productos y de lo cual comemos.

Estas mesas de trabajo lo que están haciendo ahorita es organizando unos comités para prevenir los accidentes, porque las abejas no son agresivas las abejas, son defensivas. Ellas están defendiendo su territorio. Nosotros como seres humanos somos los que les estamos invadiendo y por el desconocimiento de muchas cosas en cuestiones de la apicultura, es que han sucedido los accidentes, que haya muertes, picaduras, personas alérgicas y bueno es por desconocimiento el campesino como tal a veces desconoce cómo tratar las abejas.