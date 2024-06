Cornare archivó trámite de licenciamiento ambiental de proyecto minero en La Ceja

La Ceja, Antioquia

A través de una resolución, Cornare informó que la entidad dio por terminado y archivó el trámite de licenciamiento ambiental del proyecto minero denominado “Gravas La Colina” ubicado en la vereda Las Lomitas del municipio de La Ceja en el Oriente antioqueño, el cual pretendía explotar un yacimiento de arenas y gravas naturales y silíceas entre La Ceja y La Unión. Según explicaron, la decisión se tomó por deficiencias en la delimitación, valoración y calificación de los impactos y en las medidas de manejo contempladas en el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto.

El trámite de licenciamiento, que inició en el 2023, tuvo una audiencia pública en mayo de este año, en donde la gerencia de “Gravas La Colina” y la comunidad expusieron argumentos a favor y en contra que fueron tomados en cuenta en la resolución final de Cornare, entidad que expide las licencias ambientales.

Erika Alzate Amariles, jefe de la Oficina de Licencias y Permisos Ambientales de Cornare, explicó las razones por las cuales la entidad resolvió no otorgar el licenciamiento ambiental del proyecto minero en La Ceja.

“El mismo no cumple con los criterios mínimos para poder ser otorgado, no cumple con los lineamientos de los términos de referencia para ese tipo de proyectos, ni para la metodología de la evaluación de estudios de impacto ambiental. Puntos importantes es la explotación que el proyecto plantea, que plantea un uso muy importante en trituración, unas afectaciones importantes a calidad del aire, un uso muy superior al que se tiene actualmente en la vía veredal y en la vía de La Ceja-La Unión, que efectivamente lograría trascender impacto no solo al área protegida, sino también impactos importantes a los medios biótico, abiótico y socioeconómico”.

Otras de las razones por las cuales Cornare archivó el proyecto son la delimitación inadecuada de las áreas de influencia del proyecto en el agua, aire, suelo, flora y fauna; la no consideración de una fuente hídrica y la cercanía con el Distrito Regional De Manejo Integrado Cerros De San Nicolás, entre otras, situaciones que debían estar definidas en el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto.

El director general de Cornare, Javier Valencia González, recalcó que la minería es necesaria en esta región antioqueña, pero la misma debe cumplir los lineamientos de la entidad para no afectar significativamente el medio ambiente.

“ La minería hay que hacerla bien hecha y es parte de la responsabilidad que tenemos nosotros como corporación entonces de evaluar los impactos ambientales que se tengan en los proyectos mineros y este si bien es importante, si bien se requiere en la región, pues no surgió esa evaluación de impactos que podría tener en materia ambiental. Como no cumplía con esas expectativas, nos toca archivar ese proyecto de licenciamiento”.

Finalmente, Cornare reportó que entre 2020 y lo que va del 2024, de las 62 licencias ambientales que se atendieron, 17 fueron archivadas por incumplimientos en términos de referencia y/o falencias en los Estudios de Impacto Ambiental.