Este será el calendario de Rafael Nadal previo a los Juegos Olímpicos

¡Rafael Nadal ya piensa en París 2024! El mítico tenista español anunció este jueves 13 de junio el que será su calendario deportivo hasta las justas olímpicas. A través de sus redes sociales, ‘Rafa’ informó que no participará en Wimbledon (tercer Grand Slam de la temporada) para evitar desgastarse de cara a los Juegos.

”Durante mi rueda de prensa posterior al partido en Roland Garros me preguntaron sobre mi calendario de verano y desde entonces he estado entrenando en tierra batida. Ayer se anunció que jugaré en los Juegos Olímpicos de verano en París, mis últimos Juegos Olímpicos”, apuntó el mallorquí en una historia de Instagram.

Y confirmó la baja certamen británico: ”Creemos que lo mejor para mi cuerpo es no cambiar de superficie y seguir jugando en tierra batida hasta entonces. Es por esta razón que echaré de menos jugar en Wimbledon este año. Me entristece no poder vivir este año el gran ambiente de ese increíble torneo, que siempre estará en mi corazón, y estar con todos los aficionados británicos que siempre me brindaron un gran apoyo. Los extrañaré a todos”.

Torneo de preparación

Sin la posibilidad de disputar Wimbledon, Nadal confirmó que estará presente en el Torneo de Bastad, el cual se desarrolla en Suecia e irá del 15 al 21 de julio, una semana antes de que inicien las justas en París.

”Para prepararme para los Juegos Olímpicos, jugaré el torneo en Bastad, Suecia. Un torneo que jugué al principio de mi carrera y donde lo pasé muy bien tanto dentro como fuera de la cancha”, sentenció el español de 38 años.

Dobles en los Olímpicos

El pasado miércoles, David Ferrer, capitán del equipo español de tenis en los Juegos Olímpicos, dio a conocer la lista de preseleccionados para el certamen y allí figura Nadal, quien tendrá actividad en la modalidad de sencillo masculino y dobles junto al talento emergente Carlos Alcaraz, número dos del mundo.

Así pues, ‘Rafa’ buscará su tercer oro olímpico, luego de los obtenidos en Pekín 2008 (sencillos) y 2016 (dobles). Lo hará en su especialidad, la tierra batida. Justamente en dicho terreno viene de disputar Roland Garros, el Masters de Roma, el Madrid Open y el Barcelona Open.