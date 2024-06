Juan Esteban Arango: “Conseguí el cupo para Colombia, pero va Fernando Gaviria”

Juan Esteban Arango, quien logró uno de los cupos por Colombia para los Juegos Olímpicos en la modalidad de ciclismo de pista, recibió la noticia de que no irá a las justas deportivas. El pedalista de 37 años recibió el lugar deportivo, luego de la prueba clasificatoria en abril, celebrada en Canadá, en la cual tuvo un buen desempeño.

En diálogo con El Vbar de Caracol Radio, Arango contó como fue que le negaron la posibilidad de ir, y en su lugar han tomado la determinación de llevar Fernando Gaviria. Esta decisión tuvo varias reacciones, pues pareció que no se tuvo en consideración el hecho de que Juan Esteban había conseguido el cupo a las justas deportivas.

“Conseguí el cupo olímpico para Colombia hace 2 meses y me llamó el director de pista diciéndome que iba Fernando Gaviria. En la llamada que me hizo el director de pista me dijo que iba Fernando Gaviria. Tal vez porque estaba en un equipo World Tour, de pronto era más opcionado para estar en los Juegos Olímpicos”, expresó el antioqueño.

Todo parece indicar que la no titularidad del puesto se debe a una decisión de directivos, que prefirieron decantarse por Gaviria. A pesar de estar planillado como un suplente, Arango sigue entrenando y preparándose en caso tal de que su reemplazo no pueda salir a competir en el velódromo.

“La inscripción se hace con un titular para la prueba. Creería yo que estaría planillado como un suplente, de igual manera sigo en EE. UU. terminando la preparación, para luego volver a Colombia a finalizar el ciclo preparatorio (…) Me siento muy triste y muy sentido que debo aceptar la petición como corredor profesional, cosa que no comparto en este caso”, añadió.

Aunque reconoce la carrera y trayectoria de Gaviria, siente que es el momento para representar al país por ritmo y resultados en el terreno cubierto. “Fernando es un corredor con mucha calidad, con mucha competencia, no hay que desconocer el atleta que es, pero en este caso hay pocos argumentos para escoger a otro corredor”, señaló.

Por último, el pedalista de Medellín contó lo que pasará en su carrera y los planes que tiene antes de decirle adiós a la competencia élite. Con 37 años de edad, espera ir por finalizar su trayectoria deportiva por lo alto.

“Llevo 17 años ininterrumpidos en la Selección Colombia de pista. Tengo pensado retirarme en dos años, y quería hacer el ciclo olímpico y entregarle al país lo mejor de mí, y creo que lo conseguí. Por eso también estoy en parte tranquilo por el trabajo que he hecho, porque volver a conseguir una clasificación a Juegos Olímpicos no es tan fácil e hice un camino bonito y entregue todo. Por ahora estoy triste, pero tranquilo”, concluyó.