Donar sangre es un acto de amor, SOS del banco de sangre de la Cruz Roja seccional Quindío

ARMENIA

Donar sangre es donar vida y teniendo en cuenta que este viernes 14 de junio es el día mundial del donante en Caracol Radio Armenia hablamos con Lina María Betancourt, la promotora del Banco de Sangre de la Cruz Roja regional Quindío quien hizo un llamado de SOS porque no hay unidades de sangre para atender al departamento.

La promotora de sangre agregó “pues la verdad es que es muy difícil porque la captación de sangre en el que dio es bastante baja y es complejo el tema de conseguir un componente sanguíneo y más para un paciente entonces si no hay donantes, no tenemos este componente vital

¿Cuál es la situación del banco de sangre?

La situación es compleja porque necesitamos 800 unidades al mes para dar estabilidad a los hospitales y clínicas del departamento del Quindío, pero no las hay, el mes pasado, si me lo preguntas solamente se captaron 344 unidades ni el 50%, entonces es muy complejo porque tenemos que rebuscar ir a todos lados, a las empresas, llamar, visitar para que se acerquen a donar.

Donar sangre es un acto de amor es donar vida

Esto es un acto de amor, no solamente por una persona que lo está necesitando sino por nosotros mismos porque sabemos que tiene beneficios para la salud y que además uno no sabe cuándo lo va a necesitar, por eso lo que uno la recomienda a los donantes es que tengan un estado de vida saludable, porque normalmente la cultura hoy en día eso no pasa eso no pasa los muchachos los jóvenes con el tema de las drogas, no tienen pareja sexuales estables, entonces hay mucha inestabilidad y sin condiciones básicas para poder donar.

Nosotros hablamos de tasas de mil habitantes y solamente dona en el Quindío el 20.9% de la población, ese es un tema bastante complejo entonces no esperar hasta que haya la necesidad por un familiar o alguien que esté grave, sino hacerlo rigurosamente, hacerlo como como cambiarle el aceite al carro que ya sabemos que lo tenemos que hacer en determinado tiempo tenemos un carnet de donación. El cual podemos utilizarlo cada tres meses en el caso de los hombres y nosotras las mujeres cada cuatro meses.

Mitos sobre la donación de sangre

Qué pasa con el componente sanguíneo que se capta se capta se lleva el laboratorio de nosotros como banco de sangre Cruz Roja, tenemos un laboratorio especializado altamente calificado para hacer las pruebas que son siete marcadores de enfermedades de transmisión sexual que nosotros verificamos fuera de eso, un hemograma se verifican todos los componentes de la sangre para saber cómo está este donante que se cobra digámoslo de esta manera, las pruebas que se le hacen a la sangre y eso no lo tiene que pagar el paciente ni la familia del paciente, esos costos de las pruebas que se hacen a la sangre, el componente sanguíneo sean plaquetas, porque también están las plaquetas y está el glóbulo rojo en la unidad de sangre se hace y esto directamente es un trámite que se hace entre clínica, hospital y Cruz Roja.

Lina María Betancur, promotora del banco de sangre de la Cruz Roja, Quindío, Foto Cruz Roja Ampliar

Donación de plaquetas

Ese se hace más constante digámoslo así, pero ya hay unos donantes una agenda de donantes que ellos ya se llaman y se agendan para la donación, que también es difícil a veces conseguir o captar porque Eso depende del tiempo del donante, entonces casi siempre se hacen los procesos en las horas de la tarde se puede hacer en cualquier horario al día pero como la gente trabaja y se hace el lunes a viernes, entonces se hace un examen previo a la donación para verificar todos estos componentes de la sangre y el proceso puede durar hasta ahora y media dos horas dependiendo de la cantidad plaquetaria, el estudio que se hace y esos valores no los arroja, una máquina perfecto.

Requisitos

Lina María Betancourt ella es la promotora del Banco de Sangre de la Cruz Roja en el Quindío haga una prevalece.

Tener mínimo entre 18 y 65 años de edad, cuando hablamos de 65 años son las personas que ya han donado anteriormente, pero si llega una persona por primera vez puede hasta los 60 años poderlo realizar listo pesar mínimo 50 kilogramos, puede empezar hasta 110 120, o sea que hay gente diciendo, pero yo peso más entonces no aplico, no, o sea, a pesar mínimo 50 kilogramos en adelante, que hayan pasado seis meses desde el último tatuaje, piercing perforación acupuntura micro pigmentación que eso tiene que ver con agujas, entonces hay enfermedades que las podemos detectar hasta después de seis meses de haberse realizado este tipo de procedimientos o tratamientos médicos, tener un buen estado físico, sexual emocional, estar bien de salud en los últimos 15 20 días no haber tomado antibiótico, purgante en los últimos 15 o 20 días son como los requisitos básicos para poder donar.

Sede fija y unidad móvil de donación de sangre

Pero que tengamos un lugar fijo, como tal está en nuestra sede principal que queda en la avenida Bolívar número 23 norte 60 que queda bien al frente de la Chevrolet o por la Iglesia del café, en el horario desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde jornada continua de lunes a viernes y el sábado de 8 a 2 de la tarde, y la unidad móvil que está ubicada en el parque sucre o en la calle real a una cuadra de la plaza de Bolívar de Armenia.

Día mundial del donante de sangre

Vamos a estar en el parque Sucre desde las 9 la mañana hasta las 6 de la tarde jornada continua va a estar nuestra móvil que es nuestro bus emblema del Banco de Sangre de la Cruz Roja vamos a tener una programación especial nos van a acompañar unos niños de Barcelona el corregimiento de Barcelona ellos son músicos tocan música de cuerda, nos van a acompañar, va a haber una voluntaria de nuestro banco de sangre una donante voluntaria a nuestro banco de sangre, ella dona plaquetas. Ella también nos va a acompañar cantando y por eso estamos en un llamado de SOS por el tema de la donación de sangre, y lo podemos decir abiertamente porque realmente no contamos con los recursos suficiente en cuanto a componentes sanguíneos en el banco de sangre.

Invitación a donar

Queremos invitar a todos nuestros oyentes, sabemos la necesidad que hay en este momento en el departamento del Quindío en muchas ocasiones, tenemos el espacio el tiempo acerquémonos a uno de nuestros puntos de captación de sangre, podemos hacerlo por alguien que realmente lo necesita hoy por ellos, mañana puede ser por nosotros, no sabemos la necesidad realmente que tiene una familia en este momento tratando de conseguir donantes para poderle salvar la vida o mejorarle la calidad de vida a un paciente.

Línea para agendar citas para donación.

Yo manejo el número 311 6348961 en este pueden contactar y ya nosotros agendamos o sea una cita para ir hasta el lugar donde trabajan, si de pronto es una empresa que nos está escuchando y quieren organizar una jornada de donación, también lo podemos hacer podemos organizar cosas dentro de lo que nosotros podamos jornadas dentro de lo que nosotros podamos agendas si no es para allá puede ser para el próximo mes no tenemos ningún inconveniente a este número me pueden contactar el 311 634 8961.

