Campaña de la banderita de la Cruz Roja en Armenia será de prevención del dengue

ARMENIA

El personaje en vivo es la Cruz Roja Colombiana y la Cruz Roja que tiene los 100 años de la tradicional y emblemática campaña de recaudo la banderita que por un siglo ha sido pilar fundamental y motor del accionar humanitario en el país y por supuesto en el Quindío.

La Cruz Roja en el departamento del Quindío tendrá varias actividades en esa materia y por eso nos acompaña, Jaime Alzate director de la Cruz Roja en el Quindío y explicó “la Cruz ha institución humanitaria que trabaja con y para la comunidad somos esta entidad que como lo decía a otras personas, la Cruz Roja es Colombia total y Colombia de la Cruz Roja por lo tanto todo lo que le pase a Colombia la Cruz Roja estará siempre ahí como decimos a tiro al cañón.

Y agregó “esta campaña de la banderita comienza en 1924 cuando un grupo de voluntarios cogieron un tarrito esos de galletas y le pusieron una hojita y le pintaron una cruz y salieron a recoger plata en Bogotá que fue donde arrancó la campaña, pues para poder financiar las servicios de primera dosis que prestaban los fines de semana y cuando vienen de emergencia en la época, pues que no eran tantas como las de hoy porque no había tanta densidad demográfica como la que tenemos hoy ni tanto carro ni tanto pero más sin embargo, había derrumbes había inundaciones allá en incendios y la Cruz Roja comenzó a hacerse presente”

Campaña de la banderita, jornada de salud contra el dengue

Nosotros vamos a hacer una que la estrategia este año se llama 32 causas por la humanidad en el cual la Cruz Roja va a tratar de mostrarle a la comunidad y hacer un ejercicio de atención primaria en salud que es el enfoque nuevo que hay para manejar todo lo que tiene que ver con epidemias y enfermedades.

En el departamento del Quindío y más exactamente en Armenia ha detectado casos donde hay unos focos en unos barrios de dengue hemorrágico como el barrio Miraflores que inclusive es una enfermedad que como decían las abuelas que lo coja mal parado, puede provocar la muerte, entonces es una patología, pues que bastante agresiva y que requiere de una transfusión de plaquetas para poder salvar la vida.

Y agrego “entonces vamos a trabajar con la comunidad que la atención primaria en salud está enfocada a prevención, el dengue es un virus que por ahora no hay vacuna porque hasta lo último que estuvimos de literatura de la OPS y la OMS hay cuatro tipos de virus, por lo tanto ha sido imposible sacar cuatro de acá en la primera porque puede que saque una vacuna y usted que ha expuesto a tres, entonces lo único que queda es la parte preventiva como eso es una enfermedad que la que es un virus que es transmitido por un mosquito.

¿En qué consiste?

La idea es enséñale a las personas a controlar el vector, mucha gente, por ejemplo en su casa tiene matas con agua y sin querer queriendo como decía el Chavo tienen el cultivo de zancudos en la casa, entonces tiene que revisar el agua que no tenga larvas, si tiene larvas cambie todos los recipientes donde hay agua y segundo los tanques de agua del lavadero, normalmente la Secretaría de Salud está en una campaña donde están entregando un químico para echarle a ese lavadero para que mate las larvas hay que revisar a gente que tiene llantas viejas en el patio, tarros, llantas entre otros.

Transición de temporada seca a lluvias

Una etapa de transición entre el niño y la niña entonces tenemos un día de aguaceros por dos de calor, entonces esos son un caldo de cultivo para los entonces que el mosquito apenas ve el charquito, pone el huevito y el sol se los encuba en dos días tenemos larvas, entonces esa parte es bastante compleja, entonces no podemos como decir los jóvenes hoy en día dar papaya. Entonces si dejamos un charquito ahí y luego el zancudo viene y pone huevos y el sol viene y lo calienta y tenemos una incubadora de zancudos, entonces eso es lo que tenemos que estar trabajar aparte preventiva inclusive en los techos donde haya un charquito de agua en el techo y ahí tenemos un cultivo en nuestra propia casa

Vamos a enseñarle a las personas a cuidar a usar el mosquitero para la cama porque que me ganó con que yo ponga el mosquitero y duermo uno al lado de la cama, entonces el mosquito por encima le va a picar encima la malla entonces sobre todo con los niños pequeños de un niño un bebé , entonces con el mosquitero hay que meterlo por debajo del colchón para que quede bien sellado, porque el zancudo busca la forma de entrar donde usted le deje un huequito por ahí í y la malla es para que él se ríe y miren lo mire usted, pero no puedo aplicarlo, se quede con ganas de picarlo, pero si yo le dejo una abertura chiquita por ahí entra entonces eso es atención primaria en salud antes de que la gente no se enferme porque cuando me enferma va tenemos hospitales llenos.

El director de la Cruz Roja en el departamento del Quindío Jaime Giovanni Alzate Angarita y la campaña de donación de sangre que es donar vida e indicó “esta mañana normalmente cuando uno llega a la oficina, pues yo hago revista por toda la institución. Nos sentamos con todas las áreas, y fui al banco y oh, sorpresa tenemos una nevera, no hay una unidad de cero positivo que es la mayor cantidad la mayor la mayor cantidad de personas en Colombia somos son los positivos, entonces en este momento si hay una emergencia grande como la que estaban comentando ahorita de Pereira no hay sangre para atender a nadie

Campaña de la banderita

En los municipios como es tradicional vamos a tener las alcancías pues que en la plaza los muchachos salgan y les va bien, pero ahorita tenemos otra nueva estrategia con la tecnología que hay ahora y como ya nadie carga plata, sino que venga le hago una transferencia. Nosotros ya también entramos en la moda y tenemos un código Q y una frecuencia y mañana pues estaremos lanzando, no le hemos lanzado todavía porque no sé si les llegan estos días les mandé un que por WhatsApp estaban pidiendo plata nombre, por supuesto sí, entonces no les van a los estafadores, Entonces sí, horrible. Estamos ahorita cambiando de estrategia, por ejemplo, como como lo tienen la Cruz Roja española que llaman socios de la Cruz Roja entonces, por ejemplo, yo toda la gente dice yo toda la idea, es que usted sea de la Cruz Roja, pero yo no puedo donar sangre, pero sí puedo decir les doy 20.000. Le doy 10.000. Le doy 40 para que hagan lo que yo no puedo hacer entonces se llaman socios comunitarios de la Cruz Roja.