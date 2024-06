CAMILA CABELLO, hace un negocio muy jugoso y no es con la música.

BACARDÍ se complace en anunciar a la estrella del pop, Camila Cabello, como el nuevo rostro de la marca a nivel global, con una campaña inspirada en “Sigue Tu Ritmo” uno de los mensajes principales de la marca.

En su primera colaboración con bebidas espirituosas, Camila protagoniza un spot fenomenal ambientado con su nueva canción “I LUV IT”, primer sencillo de su cuarto álbum “C,XOXO” que llegará este verano.

“Estoy muy emocionada de colaborar con BACARDÍ. Siempre he pensado en BACARDÍ como la marca de ron por excelencia”, dijo Camila Cabello. “Para mí, BACARDÍ es sinónimo de espíritu caribeño y, por supuesto, de buenos cócteles y una gran fiesta. La campaña en la que hemos trabajado no se parece a ningún proyecto que haya hecho antes. No puedo esperar a que los fans lo vean “.

La creatividad fue realizada por el director Nicolás Méndez, quien ha sido director de reconocidos artistas internacionales como Rosalía, Travis Scott y Tame Impala. Su visión cinematográfica, para esta campaña, fue desarrollada en colaboración con BBDO Nueva York, en la cual muestran a la estrella pop moviéndose al ritmo de su nuevo tema.

La campaña se compartirá en todo el mundo y se difundirá a través de diversos canales de comunicación, tanto en redes sociales como en exteriores. C, XOXO se estrenará en las principales plataformas de streaming este verano.

