Bucaramanga vs. Santa Fe ¿Lloverá en la final? Este es el pronóstico del clima

Cada vez más se acerca la gran final del futbol colombiano entre Santa Fe y Bucaramanga, que iniciará con el primer partido en el Estadio Alfonso López de la capital del departamento de Santander. Este encuentro se espera con ansias, puesto que, por un lado, está el equipo capitalino que está en búsqueda de su décimo título, mientras que el cuadro leopardo hará todo lo que esté a su alcance para lograr la tan anhelada primera estrella en su escudo.

Este partido de ida será el próximo sábado 8 de junio a las 7:30 de la noche y será pitado por el internacionalmente reconocido árbitro, Wilmar Roldán.

Cabe recordar que los dirigidos por el director técnico, Rafael Dudamel, lograron llegar a la final luego de terminar como líderes del Grupo A con 8 puntos, luego de ganarle al Pereira en un todos contra todos muy cerrado en la última fecha.

Por su parte Independiente Santa Fe, aunque sumó unos contundentes 16 puntos en total, tuvo que luchar hasta el final en un encuentro contra el Deportes Tolima que contaba con 10 puntos y la ventaja del punto invisible, lo cual lo convertía en finalista si ganaba el partido contra los dirigidos por Pablo Peirano. No obstante, el rojo capitalino se impuso 2 a 1 en Ibagué, ratificando su invicto en los cuadrangulares y pasando a la final.

La final de la Liga BetPlay se definirá el próximo sábado 15 de junio en el Estadio Nemesio Camacho el Campín de la ciudad de Bogotá, en el mismo horario que se habría jugado en Bucaramanga.

¿Lloverá en el primer partido de Bucaramanga vs. Santa Fe?

Esta es una de las preguntas que se está haciendo la afición del equipo leopardo, ya que con la llegada del fenómeno de la Niña, se han presentado diversas precipitaciones no solo en la capital de Santander, sino también en muchos municipios aledaños a la ciudad.

Sobre este tema y de acuerdo con The Weather Chanel, el cual da un pronóstico del clima por cada hora, el sábado 8 de junio comenzará con un tiempo muy nublado en la madrugada y una temperatura no mayor a los 20 grados centígrados. El Sol se asomará a eso de las 7:00 de la mañana, sin embargo, se mantendrá parcialmente nublado hasta las 11:00 de la mañana que comenzará a llover en Bucaramanga.

La mala noticia para los hinchas que asistirán al estadio Alfonso López es que después del medio día hay una probabilidad de más del 50% de que se presenten tormentas eléctricas, llegando a aumentar en un 61%, hasta las 11 de la noche.

Siendo así, la recomendación para todos los hinchas es que alisten sus carpas, puesto que al estadio no se pueden ingresar ningún tipo de paraguas y que busquen la manera en la que no se mojen tanto, porque según lo cuenta The Weather Chanel en su página oficial, este sábado 8 de junio será un día bastante lluviosos en la ciudad de Bucaramanga.

Aquí le dejamos el gráfico del pronóstico desde la 1:00 de la tarde: