Rafael Dudamel: “Hay que disfrutar de estos 180 minutos, deseamos hacerlos inolvidables”

Atlético Bucaramanga sueña con bordar en su camiseta su primera estrella en el fútbol colombiano, para ello deberá superar a Independiente Santa Fe, su rival en la gran final. Previo al primer juego por el título en el estadio Alfonso López, el técnico Rafael Dudamel y el capitán Jefferson Mena atendieron a los medios de comunicación.

Sensaciones de una nueva final

“Ha sido un semestre, de principio a fin, muy exigente en diferentes etapas que nos han permitido crecer y llegar maduros como equipo a esta instancia. La final, la estrella, 180 minutos, y la estamos viviendo con la adrenalina que se viven este tipo de partidos, sin dejar de ultimar detalles y de estar atento que cada uno de los jugadores esté tranquilo. Tratamos de no cambiar absolutamente nada para que todo vaya dentro de la normalidad. Esas sensaciones de satisfacción, que van por dentro, que te llevan a repasar cada uno de los episodios vividos a lo largo del semestre, de un torneo muy intenso, de partidos muy continuos, de cargas físicas, pero con un plantel muy profesional que ha respondido de principio a fin. Ya llegó la hora, llegó ese gran momento, han sido más de 25 años que se han esperado para volver a vivir este momento y estamos bien preparados”.

¿Qué siente de que todo un país lo respalde?

“Una gran responsabilidad, sentimos que somos privilegiados, de no solamente poder vivir una final, sino esa linda responsabilidad que da el representar una región tan maravillosa, tan futbolera, que a nosotros nos ha dado un trato fantástico y creo que eso también ha sido un gran aporte para que el equipo haya estado tranquilo a lo largo de este semestre. Sabemos la expectativa que hay en toda la región, ya no se trata solamente de los hinchas que van al estadio, somos conscientes de todos los nuevos fanáticos de Atlético Bucaramanga, que se ha ganado el club a raíz de este gran desempeño. Es una responsabilidad, un privilegio que nos encanta tenerlo en nuestros hombros, al principio dijimos que no teníamos que cargar el peso de 75 años sin una estrella y hoy tenemos es la responsabilidad de generar la felicidad de nuestra gente”.

¿Qué mensaje darle a los nuevos hinchas?

“A lo largo del semestre, nosotros, además de dedicarnos a trabajar y de enamorar a nuestra hinchada, siempre hacíamos la invitación de que nos acompañaran y hemos llegado a ser un equipo muy fuerte. Hoy mi mensaje es sencillamente decirles gracias, porque nos han acompañado, nos han hecho sentir en casa y que hay que disfrutar estos 180 minutos, deseamos hacerlos inolvidables, soñamos, tenemos una ilusión enorme y también una responsabilidad de terminarla con la estrella, con el título. Que sea la primera para Bucaramanga. Tú puedes ganar muchos trofeos en la vida, pero cuando tienes a tu alrededor gente con ese sueño de ganar la primera, sabemos que vamos a quedar en su corazón para toda la vida”.

¿Qué le dicen los hinchas en la calle?

“Nos pasa mucho en nuestra vida cotidiana, en cualquier lugar, hoy todo el mundo tiene que ver con el fútbol en la ciudad, y hay un agradecimiento mutuo. Se siente en la ciudad un aura distinta, de tranquilidad, armonía, felicidad y no es para menos. Trato de hacerle sentir a los niños, a los adultos, a todas las personas que se nos acercan, que aquellas personas que están en el día del partido compitiendo, somos iguales como la gente del común y que hay una cercanía y una naturalidad como seres humanos que nos lleva a nosotros a disfrutar del cariño de nuestra afición”.

¿Cómo describe la temporada?

“Estamos en la final y no quisiera sacar conclusiones ahorita, porque esta es la parte más bonita, y el resto de contenido, como lo hemos podido describir, ha sido de ensueño y ahora viene el cierre de esta historia, y no vale de nada cuando tú ves una película emocionante durante el contenido y después al final es lo que te deja esa satisfacción que te deja con ganas de volver a vivirla. Hasta ahora ha sido algo de ensueño, como en tan poco tiempo hemos logrado convertir al grupo en un equipo competitivo”.

¿Se puede dormir tranquilo en la previa de una final?

“Nunca he tenido problemas para conciliar el sueño, ni en el triunfo ni en la derrota. Previo a estos partidos, lo que más me permite poder dormir tranquilo, es haber utilizado bien cada día de trabajo, optimizar el tiempo de cada sesión, donde después de preparar el partido con mi equipo de trabajo, se lo compartimos al equipo, saltamos a la cancha para prepararlo y ves que ellos lo asimilan y lo desarrollan bien en el campo, te vas tranquilo del entrenamiento. Si hay algo que hoy me deja dormir tranquilo, es que tengo a estos fenómenos con el privilegio de dirigirles y ves que convives con el triunfo, con mucha naturalidad. Hay equipo que tienes que mandar a ampliar el marco de la puerta porque ganan dos o tres partidos y empiezan a caminar distintos, y llegan con peinados diferentes. Lo que me deja dormir tranquilo es que tengo un plantel que sabe competir como me gusta, que sabe lo que es ganar y que entiende lo que estamos cerca de poder lograr”.

¿Un mensaje a los hinchas que se quedaron sin boleta?

“Nos han hecho sentir la tristeza por no alcanzar a comprar las entradas, seguro va a ser más difícil para ir a Bogotá. Que no dejen de seguirlo, que no dejen de enviarnos esa gran energía y que con mucha fe puedan estar viendo el partido. Quisiera aprovechar el momento para hacerle una invitación al ente gubernamental, porque el Alfonso López ha quedado pequeño para el Atlético Bucaramanga. El equipo y la hinchada han demostrado que merecen un estadio más moderno y de mayor capacidad”.