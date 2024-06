Jorge Luis Pinto revela a qué equipo estará apoyando en la final: ¿Bucaramanga o Santa Fe?

El experimentado entrenador santandereano de 71 años, Jorge Luis Pinto, uno de los más destacados de la historia del fútbol colombiano y quien estuvo sonando en el último tiempo para regresar al Deportivo Cali. Habló en El VBAR de Caracol Radio sobre la final de la Liga colombiana entre Atlético Bucaramanga y Santa Fe, dio su favorito, mencionó las virtudes de ambos equipos y también se refirió a las expectativas de Colombia en la Copa América.

Pinto dirigió a ambos clubes, logrando buenas campañas y siendo recordado por ambas aficiones. Se le preguntó inicialmente por qué equipo estará apoyando en la final, a lo que respondió sin dudas: “quiero que sea campeón Bucaramanga, le tengo un gran cariño; a Santa Fe también lo quiero y le tengo cariño, pero ojalá, Bucaramanga”.

El santandereano también analizó los estilos de juego de los equipos y afirmó que son muy parecidos y será difícil sacar ventaja. “Son dos equipos que parten de defender pata atacar, Santa Fe es más contundente, tiene más goles de visitante. Bucaramanga le cuesta hacer gol, su funcionamiento táctico es definido, a Santa Fe también es muy difícil hacerle gol con su 5-4-1; sin embargo, Bucaramanga también usa ese esquema, pero a ellos les cuesta más hacer gol, Santa Fe tiene goleador”, aseguró.

Sobre si ya haber sido campeón influirá en esta final, contestó vehemente, sin dudarlo, “No, la historia no vale tanto, la camiseta no pesa, solo lo que hagan los jugadores que entren a la cancha en esas finales”.

“La experiencia y la madurez futbolística pesa, pero es lo que pase ese día, incluso puedo decir que Bucaramanga tiene equipo más maduro, varios ya fueron campeones, incluso más mayor y de más edad que el que tiene Santa Fe”, complementó.

Análisis al detalle del juego de ambos equipos

“Bucaramanga tiene más velocidad de ataque, juega más al contragolpe; Santa Fe tiene dos centros delanteros muy buenos que es donde generan más peligro, Rodallega y Rodríguez generan mucho en el frente de ataque. Bucaramanga tiene mejores extremos”, aseguró.

Seguido a eso, elogió a Hugo Rodallega y afirmó que es el jugador más determinante que tendrá la final. “Santa Fe con Rodallega, esa actitud dominante de Santa Fe es buena, sin duda él es el jugador más determinante, y en Bucaramanga creo que Fabry Castro, se respaldan muy bien atrás”, afirmó.

Sobre el poco gol del Bucaramanga: “Siento que a Bucaramanga le puede costar más generar opciones de gol, mientras que no le hagan goles, puede dominar el partido”.

“No será fácil, los hombres de Santa Fe son muy buenos adelante, a Bucaramanga le cuesta, pero tiene jugadores más punzantes y rápidos, ellos explotan mucho la velocidad, tiene hombres muy rápidos, Santa Fe no tanto”, complementó.

¿Qué le diría a Rafael Dudamel?

“Que siga haciendo lo que viene haciendo, la línea de 5, ayuda, pero no todo el tiempo, la hice con Costa Rica en el mundial y solo recibí dis goles. Que si pudieran jugar un poquito más adelante, sería mejor, un consejo respetuoso, sé que es difícil porque sé que los dos equipos metidos en el área son muy buenos”.

Sobre el Chino Sambueza: “Sambueza es de los jugadores más talentosos, más generadores, más creativos, el esquema le facilita y lo ponen a jugar más adelante, el 5-4 es bueno para él, va y no regresa tanto. Si Sambueza tuviera buen portento fisco estaría en Europa”.

Colombia en la Copa América

“Tiene un equipo poco joven, le cuesta, cuando me fui al Mundial el promedio es de 28.7, hay que tener un balance, a Colombia le falta eso, hay muchos mayores. Colombia tiene el fútbol para ganar, pero no sé si tiene la defensa, contra España ganamos, pero quedé preocupado, nos llegaron mucho”, finalizó.

Pinto sobre el Chino Sandoval y un nuevo caso de indisciplina

“Eso se lo dije a muchas personas, la gente de Cali no creyó, decían que era cosas mías, Dios quiera que ese muchacho mejore, que lo lleven a un centro y cambie. El ‘Rolo’ Flores, que lo tuvo, me dijo que es buen jugador, pero que del tema disciplinario mejor no habláramos. Es buen jugador, pero debe mejorar mucho, ojalá en algún momento cambie”, finalizó.