Dakota Fanning protagoniza “Observados”

Bogotá

Llega a salas de cine en Colombia desde el 6 de junio el nuevo thriller de terror “Observados” (The Watchers), escrita y dirigida por Ishana Night Shyamalan y basada en la novela de A.M. Brillar. Nos traslada a un espeso bosque donde es fácil perderse, allí extrañas y peligrosas criaturas están siempre pendientes de los movimientos de cada persona. No pueden verlos, pero ellos ven todo.

“Observados” está protagonizada por Dakota Fanning, Georgina Campbell, Oliver Finnegan) y Olwen Fouere. Sigue a Mina, una artista de 28 años que queda varada en un bosque virgen en el oeste de Irlanda. Cuando Mina encuentra refugio, sin saberlo, queda atrapada junto a tres extraños que son observados y acechados por misteriosas criaturas cada noche.

La película está producida por M. Night Shyamalan, Ashwin Rajan y Nimitt Mankad. New Line Cinema presenta “Observados”, que se estrenará en cines a partir del 6 de junio de 2024 y será distribuida por Warner Bros. Pictures.