Viernes 31 de mayo, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El Ministro de Justicia cuestionó los retrasos que tiene la obra de construcción de un pabellón de sindicados en la cárcel de mediana seguridad peñas blancas en Calarcá, Quindío que se demorará un año más en terminarse

Néstor Osuna, ministro de justicia durante visita a la cárcel peñas blancas en compañía de la Procuraduría, La defensoría del pueblo, la Uspec, el Inpec, las autoridades regionales y la representante a la cámara Piedad Correal evidenciaron el poco avance de la construcción del pabellón de sindicados.

El jefe de la cartera señaló “La obra va en un 19% eso a mí no me deja satisfecho, entonces hemos hecho aquí un plan para hacerle un seguimiento continuo a la obra con acompañamiento de la Procuraduría Regional Quindío con acompañamiento de la Defensoría con la vigilancia y el control de la representante Piedad Correal para tener de aquí a diciembre, si haciendo los seguimientos mes por mes tener casi en un 90% concluida la obra de tal forma que ya falten solamente detalles y a más tardar en abril del año entrante se esté dando en funcionamiento el pabellón”

Y agregó “efectivamente ha habido retrasos es cierto que el terreno resultó, pues un terreno difícil como lo pueden ver ustedes, pero también es cierto que todos hubiéramos querido. Yo hubiera querido que la obra tuviera un estado de avance mayor al que presenta hoy el día tenemos eso el 19% de obra construida es falta el 81%”

Por esta razón añadió “la Procuraduría Regional del Quindío va a asistir a los comités de obra va a revisar los Informes de interventoría, me va a tener permanentemente al tanto y vamos a hacer visitas a la obra, a lo mejor programadas a lo mejor sorpresivas para ver que todo eso que vaya en los papeles, vaya siendo cierto, no es que nos interese un ánimo punitivo, si toca pues lo haremos, pero lo que me interesa es que esta obra avance rápidamente es una sentida necesidad es además un ahorro judicial, pero necesitamos ese pabellón para descongestionar el hacinamiento que se padecen varias estaciones de policía del Quindío

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Delincuentes asaltaron un restaurante chino ubicado frente al centro comercial Unicentro en Armenia y se llevaron 15 millones de pesos.

Los hechos se registraron ayer jueves 30 de mayo antes del mediodía, cuando dos hombres ingresaron al restaurante chino ubicado en la carrera 14 # 6 - 07, amordazaron a la mujer que estaba dentro del establecimiento y se llevaron una suma importante de dinero.

El secretario de gobierno de Armenia Andrés Buitrago confirmó la noticia y señaló que con la Policía tienen claros indicios de las personas que cometieron el hurto donde se llevaron 15 millones de pesos en efectivo y esperan que prontamente sean capturados, por fortuna la mujer no sufrió lesiones, pero si el susto porque la amordazaron para evitar que diera aviso a los vecinos y las autoridades.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En actividades realizadas por la Policía de la Seccional de Tránsito y Transporte del Quindío, capturaron una mujer de 27 años de nacionalidad venezolana cuando se movilizaba en un bus de servicio público que cubría la ruta Cali-Bogotá. La mujer fue sorprendida con cuatro paquetes de marihuana, con un peso aproximado de un kilo, y 72 dosis de base de coca en su equipaje.

En el marco del plan calzador, la Sijin de la Policía Quindío, en un proceso investigativo adelantado con la Fiscalía, capturaron a un hombre de 33 años conocido como alias “W”, por los delitos de tentativa de homicidio y fabricación, tráfico o porte de arma de fuego.

La captura se dio como resultado de los hechos ocurridos el pasado 12 de mayo en el barrio Girasoles de la ciudad de Armenia, donde una persona fue lesionada con un proyectil de arma de fuego.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Homicidio de menor de 14 años en Quindío estaría relacionado con tráfico de estupefacientes

Así lo confirmaron las autoridades quienes evidenciaron que avanzan las investigaciones para dar con los responsables del repudiable hecho.

Recordemos que se registró en la tarde del miércoles 29 de mayo en vía pública del municipio de Quimbaya cuando una menor de 14 años de edad identificada como Valeria Castaño Vega fue impactada con arma de fuego en varias oportunidades.

el teniente coronel Luis Fernando Atuesta, comandante de la Policía del departamento fue claro en que avanzan las investigaciones para dar con los responsables que permitan el esclarecimiento total.

Resaltó que la investigación está avanzando y ya tienen información que permitirá en el menor tiempo como en el caso del municipio de Montenegro, contar con las respectivas órdenes de captura para materializarla y finalmente lograr que los delincuentes lleguen a un establecimiento carcelario.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Tras la alerta generada por un posible atentado terrorista en Armenia, las autoridades entregaron las claridades y descartaron una amenaza latente

Y es que ante el radiograma emitido por la Quinta División del Ejército Nacional a sus tropas alertando sobre la posibilidad de un atentado en cinco ciudades del país entre esas Armenia, en las últimas horas las autoridades establecieron un consejo extraordinario de seguridad para analizar dicha situación.

el alcalde de la ciudad, James Padilla dijo que fue crucial el encuentro con todas las autoridades para conocer de primera mano los pormenores del caso. Destacó que lo anterior era con el fin de efectuar una revisión puntual y generar un plan de acción para reforzar la seguridad.

Del mismo modo el mayor Juan Pablo Bejarano, ejecutivo y segundo comandante del batallón Cisneros del Ejército, explicó que es un tema a nivel nacional y generalmente realizan comunicaciones a nivel interno, pero no tiene que ver nada en especial en el departamento.

Precisó que es clave no bajar la guarde puesto que igualmente realizan las labores operativas correspondientes para garantizar el orden público en el territorio.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Información de servicio, porque El Consorcio Vías y Equipos del Café, la interventoría Consorcio Intervial Andino y el INVIAS informan a la comunidad, que se realizará cierre total de la vía, Armenia –Calarcá por la María los días 4, 5, 6 y 7 de junio de 2024, de 6:00am a 6:00pm, para vehículos particulares, motos, servicio de transporte intermunicipal y peatones,

El cierre obedece a las actividades de obra propias de la construcción de la doble calzada entre Armenia y Calarcá y por eso sugiere a todos los usuarios de la vía, tomar vías alternas por Chaguala, el Caimo o Balboa, para evitar trancones y retrasos

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Más de 7 mil adultos mayores beneficiarios del programa Colombia Mayor en el Quindío recibirán el incremento en el pago

En efecto ya empezó a regir el incremento en las transferencias a los adultos mayores de 80 años inscritos en el programa Colombia Mayor.

La directora del departamento de prosperidad social en el departamento, Luz Helena Forero dijo que son 7.050 adultos mayores de 80 años que reciben 225 mil pesos y los menores de 80 años continuarán con el pago de 80 mil pesos.

Recordó que ya inició el pago correspondiente que irá hasta el 13 de junio y que podrá ser reclamado en Súper Giros con la modalidad de pico y cédula donde hoy es para las cédulas terminadas en 3, sábado 4, martes 5 y así sucesivamente.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Feria ‘Soy Local’ en Armenia durante este puente festivo para impulsar el emprendimiento

Precisamente desde hoy y hasta el próximo lunes 3 de junio se llevará a cabo en el norte de la ciudad una feria que involucra a más de 80 marcas del departamento.

Laura Bermúdez del equipo de comunicaciones de la constructora CAMU resaltó que la feria se llevará a cabo desde las 11 de la mañana y hasta las 9 de la noche donde dispondrán de un amplio parqueadero para no afectar la llegada de visitantes.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El municipio de Pijao en el Quindío esta de fiestas, 122 años de fundación y en este puente festivo se llevarán a cabo actividades artísticas, culturas y conciertos en el parque principal.

Y hoy en el parque principal del municipio de Buenavista se llevará a cabo la feria empresarial y de saberes, mujeres cultura, ciencia y café, donde participarán 15 mujeres caficultoras de Armenia, Génova y Buenavista

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Un estudiante de de Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad del Quindío será el primer violín en la Orquesta Filarmónica del alma mater que tendrá su concierto inaugural hoy viernes 31 de mayo a las 7 p. m. en la zona de los bloques administrativos de la Uniquindío.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El canciller de la República, Luis Gilberto Murillo Urrutia, y el ministro de las Culturas, las Artes y los Saberes, Juan David Correa Ulloa, darán declaraciones sobre la misión de repatriar el Tesoro Quimbaya en el marco del simposio ‘Rescatando Nuestro Origen Quimbaya’ en el Museo del Oro Quimbaya en Armenia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En deportes, Desde hoy viernes 31 de mayo, más de 850 deportistas de todo el país se darán cita en Armenia para competir en las VII y VIII válidas de la Copa Nacional de BMX-GW Shimano. El evento se llevará a cabo en la pista de BMX ubicado en el complejo deportivo del Parque de Recreación.

Los entrenamientos oficiales comenzarán el viernes a las 8:00 a. m., y contarán con la participación de bicicrosistas de Atlántico, Antioquia, Valle, Risaralda, Cauca, Caldas, Tolima, Santander, Nariño, Cundinamarca, Bogotá y Quindío. El equipo local estará compuesto por 31 deportistas, quienes buscarán destacarse en el escenario que tuvo su reapertura hace dos semanas durante el festival de escuelas del Imdera.

De otro lado, el Deportes Quindío enfrentará al Unión Magdalena como visitante hoy viernes a las 7 de la noche en el estadio Sierra Nevada de Santa Marta por la cuarta fecha del cuadrangular semifinal del Torneo Dimayor de la B.

Jueves 30 de mayo, las noticias más importantes de Armenia y Quindío