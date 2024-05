¿Cómo funcionan los algoritmos de las páginas de venta de pasajes aéreos? Agencia explica

Colombia

Si usted es de las personas que alguna vez se preguntaron cómo es que funcionan los algoritmos que determinan los precios que aparecen en las páginas web de los pasajes aéreos de diferentes aerolíneas, aquí le contaremos un poco al respecto.

En el imaginario de los viajeros promedio, los algoritmos de este tipo suelen estar envueltos en un aura de mito y misterio.

Pero, qué hay de cierto detrás de esto. A continuación vamos a desentrañar algunos de los mitos que son más comunes y que pueden llevarlo a revelar algunas de las verdades que se esconden detrás de los algoritmos que se implementan en las páginas de venta de pasajes aéreos.

Los mitos más populares a la hora de conseguir tiquetes baratos

· Mito 01: los precios suben a medida que se aproxima la fecha del vuelo

Esto es totalmente falso. Aunque en algunas páginas de pasajes aéreos los precios pueden aumentar cuanto más cerca usted se encuentre de la fecha de vuelo, no es una cuestión que aplique siempre.

Los algoritmos que manejan las aerolíneas suelen ser bastante complejos de entender, y tienen en cuenta algunos factores como son la demanda, la disponibilidad de asientos, y si compiten con otras aerolíneas en la misma ruta.

En algunas ocasiones los precios pueden disminuir en el último minuto de manera sorprendente, si a la aerolínea le sobran muchos asientos libres en tu vuelo.

· Mito 02: eliminar las cookies del navegador ayuda a que pueda obtener mejores precios

Este es un mito que viene circulando hace varios años, pero se debe decir que borrar las cookies de su navegador no hará que haya ningún impacto en los precios de los pasajes aéreos que esté buscando.

Los algoritmos de las aerolíneas no vienen diseñados para rastrear cookies de usuarios y que los precios se ajusten en consecuencia a eso.

Los precios que vea irán determinados por distintos factores que son más complejos, como puede ser la disponibilidad de asientos o la demanda de pasajes que haya en el momento.

· Mito 03: comprar tiquetes aéreos en algunos días determinados de la semana le garantiza mejores ofertas

Este es un mito bastante común, que a veces aplica, dependiendo el sitio web y la aerolínea en cuestión.

Sin embargo, no hay evidencia comprobable que pueda respaldar esta afirmación. Si bien podrá encontrarse con tendencias ocasionales, como son las ofertas especiales de fin de semana o las promociones como Black Friday o Cyber Monday, los precios de los tiquetes aéreos se ven influenciados por varios factores que los puede hacer variar de un día a otro, incluso de una hora a la otra.

· Mito 04: usar varios dispositivos le ayuda a encontrar mejores precios

En un momento se instaló la creencia de que utilizar distintos dispositivos a la vez para conseguir pasajes aéreos, o cambiar entre distintos navegadores, ayudaba a que encontrara tiquetes económicos. Pero eso es también un mito.

Los algoritmos que utilizan las aerolíneas no vienen diseñados para rastrear la actividad de los usuarios en distintos dispositivos o navegadores, y por lo tanto tampoco se ajustan los precios en consecuencia. Los precios que ve vienen determinados por la disponibilidad de asientos y otros factores que mencionamos anteriormente.

Las principales verdades acerca de los algoritmos de venta de pasajes aéreos

· Verdad 01: la anticipación puede beneficiarlo a la hora de buscar mejores precios

Si bien es una realidad que los precios de los pasajes aéreos pueden ir variando, generalmente reservar con anticipación es una buena estrategia si busca conseguir tiquetes económicos.

Las diferentes aerolíneas suelen ofrecer tarifas más bajas para personas que reservan sus pasajes varias semanas antes de la fecha de vuelo, o incluso meses antes.

Reservar con anticipación puede brindarle mejores opciones de asientos y más variedad de horarios disponibles.

· Verdad 02: si usted es flexible a la fecha de vuelo y al destino, encontrará mejores precios y ofertas

Ser flexible en lo que respecta a la fecha de vuelo y a los destinos que quiere visitar puede ayudarle a encontrar mejores precios a la hora de sacar sus pasajes aéreos.

La gran mayoría, por no decir todas, las aerolíneas, suelen tener mejores ofertas para los pasajeros que son flexibles con la fecha y el destino que visitarán. Podrá encontrar tarifas más económicas para vuelos en los días que no son de temporada alta o para destinos que no se encuentren entre los más populares.

Si utiliza herramientas de búsqueda avanzada, podrá explorar por las distintas fechas y los destinos que forman parte de los más baratos.

· Verdad 03: hacer una suscripción a alertas de precios puede ser un beneficio

Hay muchas páginas web y distintas aplicaciones que le ofrecen servicios de alerta de precios que le envían una notificación cuando los precios de los pasajes aéreos que seleccione tengan rebajas.

Suscribirse a este tipo de alertas puede ser una buena herramienta para estar al tanto de las ofertas que surjan y tener más oportunidad de ahorro.

· Verdad 04: los precios pueden variar dependiendo la ubicación geográfica en la que se encuentre

Dependiendo la zona geográfica en la que se encuentre los precios de los pasajes aéreos pueden variar.

Las distintas aerolíneas suelen ajustar sus precios en función del país desde el que se realiza la búsqueda de tiquetes, así como de algunos otros factores locales.

Si utiliza una VPN o si explora distintas versiones regionales de las páginas web de las aerolíneas podrá tener una ayuda a la hora de encontrar mejores precios.

· Verdad 05: la hora del día puede influir en los precios

Si bien este puede parecer un mito como los que mencionamos más arriba, es cierto que la hora en la que compre sus pasajes puede influir en los precios de estos mismos.

Hay estudios y estadísticas que comprueban que los precios suelen ser más bajos si compra sus pasajes durante la madrugada, un momento en el que suele haber menos demanda y menos competencia por asientos.

Si se es flexible al buscar sus pasajes en horas no convencionales, podría encontrar tiquetes con precios realmente buenos.

En resumen, podemos decir que los algoritmos que determinan los precios de los pasajes aéreos son de una complejidad alta, y pueden verse influenciados por diferentes factores. Entender las distintas verdades acerca de estos algoritmos y diferenciarlas de los mitos, puede ayudarle a que tome mejores decisiones y encuentre precios más convenientes a la hora de reservar sus próximos viajes.

Consejos para conseguir pasajes aéreos económicos

Si busca ahorrar dinero en sus próximos vuelos podrá encontrar pasajes aéreos económicos si tiene un poco de información e investiga, y lo acompaña de una buena dosis de paciencia.

Algunos consejos que podemos recomendarle son:

● Ser flexible con las fechas de su viaje.

● Suscribirse a distintas alertas de disponibilidad de pasajes y rebajas en los precios.

● Utilizar herramientas de búsqueda flexible.

● Considerar buscar pasajes en sitios web de aerolíneas de bajo costo.

● Comprar sus tiquetes aéreos con anticipación.

● Considerar como opciones destinos que sean menos populares.

Si tiene estos consejos en mente podrá despreocuparse sabiendo que se encuentra encaminado para encontrar pasajes aéreos económicos para los próximos viajes que desee realizar.