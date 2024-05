Alias ‘El Médico’ se declaró culpable por “chuzadas” pasionales para exfiscal Ana Noguera

JUDICIAL

El ex capo de la mafia Ramón Esteban Peña alias ´El Médico´ se declaró culpable y será condenado por haber participado en las “chuzadas” y seguimientos ilegales con fines pasionales, a una mujer que era del interés de la exfiscal Ana Catalina Noguera.

Alias ‘El Médico’ hizo parte de una organización criminal que estaba conformada por un coronel y otros tres policías de la DIJIN que se dedicaban a extorsionar a narcos a cambio de no abrir o reactivar procesos en la Fiscalía.

Resulta que, en el año 2020, la entonces delegada Contra las Fianzas criminales de la Fiscalía, Ana Catalina Noguera, acudió a su amigo alias ‘El Médico’ para que, a través de sus contactos de la DIJIN, interceptaran de manera ilegal a la esposa de un exnovio con el fin de arruinar esa relación e intentar recuperar a su amor.

‘El Médico’ fue quien delató a la exfiscal Ana Catalina Noguera, y en este caso de “chuzadas pasionales” el fiscal Mario Burgos, pidió al juez imponer una condena de 48 meses, una multa de 50 salarios mínimos y la suspensión de la pena para el señor Ramón Esteban Peña.

“El señor Peña Martínez se entregó de manera voluntaria, entregó unos celulares donde estaba toda la información, colaboró desde el día uno con la administración de justicia, especialmente con la Fiscalía General de la Nación y, en esa oportunidad se impuso una medida de aseguramiento restrictiva de la libertad, pero en lugar de residencia”, recalcó el fiscal Burgos.

Alias ‘El Médico’ dice que no volverá a delinquir y que seguirá colaborando con la justicia.

“Obviamente el arrepentimiento de los hechos que se causaron es grande, lo he demostrado no con palabras sino, cooperación y todo el trabajo que he hecho para la Fiscalía, institución en la cual todavía en encuentro, aquí estoy en la Fiscalía atendiendo esta audiencia confiando plenamente en ellos”, dijo en audiencia.

Este hombre está en libertad, y pese a la condena no irá a prisión porque la ya pagó 15 meses de detención, y por otro lado, esta semana les contamos que él fue beneficiario de un principio de oportunidad y tiene inmunidad penal.

Hoy a las 2:00 pm un juez dará a conocer cuántos años de prisión deberá pagar la exfiscal Ana Catalina Noguera, quien desde un principio aceptó su responsabilidad es este caso de chuzadas pasionales. La Fiscalía pidió una pena de cinco años.