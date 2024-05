Mi hija me aclaró que puso la denuncia sobre la persecución: papá de víctima de feminicidio

Noticia en desarrollo...

Un nuevo feminicidio ha causado indignación en el país. En los hechos falleció Stefanny Barranco Oquendo, quien murió tras el ataque de quien fue su pareja sentimental por 10 años. Además, lo sucedido estremeció principalmente a la capital, pues los bogotanos fueron testigos del asesinato en el centro comercial Santafé, en el norte de Bogotá.

Por el momento, se conoce que Stefanny Barranco Oquendo nació en el departamento del Atlántico, tenía tan solo 32 años y trabajaba a diario para sostener a sus dos pequeños. También se ha señalado que estaba buscando la manera de separarse.

Adicionalmente, Barranco Oquendo trabajaba en un local especializado en productos para el hogar.

El padre indicó: “Era una relación tóxica, yo ya me venía par Bogotá porque ella le manifestó que no podía más, que él estaba insoportable, le tenía cámara en la habitación, en las escaleras, él le picó la ropa porque dijo que si no era para él no era para nadie”