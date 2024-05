“Ella no había alertado y estaba en riesgo”: Alcalde Galán sobre caso de feminicidio

Bogotá

El Alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán envió un mensaje de acompañamiento a los familiares de Stefany Barranco de 32 años, que fue asesinada por su ex pareja en el norte de Bogotá. Dijo también que las entidades del distrito están prestas a ayudar a las mujeres que están amenazadas, pero que es necesario que ellas den a conocer su situación.

“En algunos casos no hemos todavía identificado el peligro. La información que manejamos es que esta mujer no tenía una medida, no se había alertado de una situación de riesgo y obviamente estaba en riesgo y eso se vio ayer. Queremos fortalecer todas las medidas que permitan identificar cualquier situación de riesgo”. Dijo el Alcalde Galán.

#BOGOTÁ. El alcalde @CarlosFGalan se refirió al feminicidio ocurrido en el norte de la ciudad, lamentó lo ocurrido y dijo que la víctima estaba bajo riesgo pero que nunca lo había dado a conocer. Hizo un llamado a las mujeres a denunciar cualquier amenaza. @JulianiMartinez pic.twitter.com/qbw0rZM7ev — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) May 30, 2024

El alcalde insistió en el llamado para que las mujeres pongan en conocimiento cualquier situación de peligro, que pidan ayuda y de esa forma se le pueda prestar atención.