Daniela Henao: En América dejé de jugar por Catalina Usme y el técnico, que era su hermano

En medio de las recientes declaraciones de Yoreli Rincón por el veto en el fútbol femenino en el que Catalina Usme fue cómplice, se conocen más testimonios al respecto. En diálogo con El Vbar de Caracol Radio, Daniela Henao, exjugadora del América declaró acerca de los reconocidos vetos dentro del balompié femenino y además reveló detalles sobre su injusta salida en el equipo.

“Esto para mí no es nada nuevo. No solamente como Yoreli, muchísimas de las deportistas sufrimos de este tema (del veto) y no me sorprende ver estos comportamientos sobre el caso. Es superevidente, hay vetos y jugadoras que toman la iniciativa de desistir por representar a su país por muchas cosas que suceden dentro de una selección o un equipo profesional. Estoy totalmente segura que en la selección hay vetos”, expresó.

La jugadora mantuvo su silencio durante un tiempo, considerándolo prudente para no generar polémicas ante el mal ambiente que vivió en la capital del Valle del Cauca. “Siempre que me preguntaron por qué no continué en el equipo, callé mucho tiempo por ser prudente y no afectar a nadie porque pensaba que en un momento eso iba a pasar y podría seguir mi carrera. De hecho, siento que desde que salí del América, mi carrera quedó afectada por estos temas”, añadió

Bajo el mandato de Usme

En sus propias palabras, Henao cuenta el mal ambiente y la falta de convivencia que hubo dentro del club, por obra de Catalina Usme. De acuerdo a su versión, al comienzo las cosas estaban bien, y en cierto momento todo cambió, generando discordia dentro del plantel.

“Si me paso algo muy peculiar allá (en América) y es por esta misma persona (Catalina Usme). Esta persona no me representa tanto a nivel en el equipo, o en selección, ni a un país como tal. La tenía como un referente antes de llegar al equipo. Cuando tuve la oportunidad de convivir y compartir espacios con ella, al principio todo era super lindo y después paso un tiempo y la energía, el aura, la forma de tratar a sus compañeras no fue la mejor” subrayó.

Según ella, la jugadora que actualmente milita en México, quería llevarse el protagonismo, buscando opacar a las demás profesionales, si se llevaban la luz de los reflectores.

“Cuando empezó el torneo las actitudes cambiaron drásticamente no solo conmigo sino con más jugadoras y era demasiado extraña en su comportamiento cuando al principio era otra. Uno lo sentía en cualquier partido, en cualquier escenario. Era traer ese ambiente de que ella tiene que brillar, y si ella no brilla, las demás no brillan, y para mí eso nunca ha sido válido”, señaló.

“Si tuve un problema que he callado mucho tiempo y es que en América de Cali, no sé en qué momento deje de jugar por temas supuestamente de los directivos y especialmente decisiones del técnico que era su hermano y ella en especial. Dejé de jugar, de competir en los partidos profesionales y me daba cuenta de que realmente era por tema de show o espectáculo, que a ella se le robaba en sí. No se sentía muy cómoda al ver que sus compañeras brillaban”, continuó.

La verdad de su salida

Daniela cuenta lo que realmente pasó en su salida del equipo y desmiente la versión de que las razones por las que tomó otros caminos se debieron a decisiones personales y situaciones familiares.

“Cuando tuve mi salida injusta del América, tuve una llamada de la presidenta (Marcela Gómez) que me dice que iban a anunciar el nuevo equipo profesional de la próxima temporada, y que iban a explicar mi salida del equipo por decisión propia y temas familiares, cosa que nunca fue así”, contó.

“A nosotras nos toca luchar muchísimo el día a día por querer vivir un sueño y representar a un país. Hacemos la oreja mocha y olvidamos lo que nos pasa”, reflexionó.

Presente y planes a futuro

Actualmente, Daniela Henao vive en Vila do Conde, Portugal, con su pareja que también es futbolista, Cristian Castro Devenish. El defensa juega en el Rio Ave, mismo equipo que quiere contar con la deportista para los objetivos del equipo para las próximas temporadas.

“En estos momentos llevamos cinco meses. Si tengo las puertas abiertas, gracias a Dios he tenido la oportunidad de construir algo mejor. No he dejado de entrenar, todos los días voy y mantengo mi entrenamiento. He ido a entrenar más de un mes con el equipo donde está mi esposo y ellos quieren contar conmigo. Uno de los proyectos que tienen es subir a segunda división y mantenerse”, concluyó.