Selección Colombia Femenina: ¿El veto a Yoreli Rincón lo lidera Catalina Usme?

No para la polémica en la Selección Colombia Femenina. Este miércoles 29 de mayo, Yoreli Rincón ahondó en El VBAR Caracol, programa del que es panelista, sobre el supuesto veto por el que no ha vuelto a ser convocada a la ‘Tricolor’. Según sentenció la futbolista de Atlético Nacional, Catalina Usme, vigente goleadora histórica y líder de la Selección, podría tener que ver con su ausencia en las recientes convocatorias.

La relación con la Selección parecía sanada

Yoreli Rincón recibió su última convocatoria a la Selección Colombia de Mayores en abril del 2018, desde entonces, y a pesar del gran nivel mostrado a nivel nacional e internacional, se ha mantenido fuera del grupo. La situación pudo haber cambiado, cuando la experimentada futbolista reveló haber tenido una reunión con Álvaro González Alzate, presidente de la Difutbol, para aclarar su panorama.

Según comentó, “todo había quedado completamente saldado” y por tal razón su regreso a la Selección parecía un hecho, más aún teniendo en cuenta su gran rendimiento en el torneo colombiano con Nacional. Se abría una luz para que disputara los Juegos Olímpicos de París 2024.

Infortunadamente, la mediocampista terminó recibiendo la notificación de que no sería tenida en cuenta por el entrenador Angelo Marsiglia y días después se dio a conocer la convocatoria para los amistosos del equipo nacional, previo a las justas. Allí tampoco apareció la santandereana, quien explotó en redes sociales: “Se acabó ! No la lucho más Definitivamente no es pa’ mi”.

Cata Usme le “falta empatía”

Yoreli volvió a referirse al tema de su veto, debido a que Catalina Usme, en recientes declaraciones al programa ‘Deportes Sin Tapujos’, aseguró que “nunca” había escuchado de vetos en la Selección Colombia y agregó que Rincón “hace rato” no hacía parte del proceso, motivo por el cual había dejado de ser citada.

Ante esto, la excapitana de la ‘Tricolor’ sentenció: “Me parece falta de empatía. Cuando usted tiene todo se le olvida por la lucha que ha tenido. En 2019, ella (Usme) fue una de las que se sentó en las mesas a pelear porque las condiciones de la Federación y la Selección no eran las adecuadas para las jugadoras. Fue de las principales, pero hoy en día dice que no existe, que jamás ha escuchado”.

Responsable del veto

Con lo anterior sobre la mesa, Yoreli Rincón respondió si, en su opinión, Catalina Usme era quien lideraba su veto en la selección nacional: “Como dicen por ahí, no tengo pruebas, pero tampoco tengo muchas dudas. Es que yo nunca he tenido la respuesta (de su no convocatoria). La respuesta de parte de la Federación es que futbolísticamente está todo sanado, está muy bien. Nos dimos la mano y me dijo que estaba lista para una convocatoria”

Incluso reveló haber hablado con el entrenador Jorge Marsiglia sobre su situación y él mismo le admitió que deseaba “ser fiel a las jugadoras que lo han apoyado en su proceso y por ende quiere seguir en su proceso siéndole fiel a ellas”. Agregó que no sabe si dentro del grupo se ha hablado sobre la posibilidad de incorporarla al grupo ya formado.

“Cuando yo estuve, a mí nunca me preguntaron si una jugadora podía ir o no y yo era una de las líderes. En mi momento eso no pasaba. Ahora, se han cambiado ciertas jugadoras y entran nuevas, entonces dices si futbolísticamente tenía o no cabida”, concluyó respecto a lo que ocurría en su época como jugadora de la Selección.