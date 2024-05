¿Aún hay descuento? Fecha límite oficial para pagar el impuesto predial en Barranquilla

Los ciudadanos barranquilleros que son poseedores de propiedades inmuebles deben pagar anualmente el impuesto predial, una obligación tributaria que podría pagarse, incluso, con las cesantías; pues, según el sitio web del Ministerio de Vivienda, este es un cobro tributario que se genera sobre la existencia de los predios y su base gravable depende del avalúo catastral del mismo.

En ese sentido, aunque este es un impuesto para todo el territorio nacional, los encargados de recaudar, administrar y controlar estos cobros son cada uno de los municipios y ciudades del país, por lo que estos tienen la capacidad de conceder tarifas preferenciales, exenciones tributarias, entre otras condiciones especiales de los impuestos, por lo que aquí le contamos hasta cuándo hay plazo de pagar este impuesto en Barranquilla y si hay algún descuento vigente:

Fecha límite para pagar el impuesto predial en Barranquilla

Según informó la Alcaldía de ‘La Arenosa’, como también se le llama a Barranquilla, los propietarios de los predios en la capital del Atlántico tienen plazo de pagar esta obligación hasta el día viernes, 31 de mayo del 2024.

¿Hay algún descuento por el pago del impuesto predial?

De acuerdo con esta entidad, las personas que paguen hasta el 31 de mayo tendrán un descuento del 5%; pues quienes paguen después tendrán que costear intereses. No obstante, hay opciones para las personas que quieran pagar su impuesto predial a cuotas, brindando varios beneficios, entre ellos que se puede hacer virtualmente, no pagarán intereses y tendrán un descuento del 2% sobre el valor del impuesto.

¿Cómo consultar y pagar su recibo del impuesto predial en Barranquilla?

A continuación, le contamos el paso a paso para que lo pague a tiempo y acceda a los descuentos:

1. Lo primero que debe hacer es ingresar al sitio web de la Alcaldía Distrital de Barranquilla, al que puede acceder dando clic aquí.



2. Luego, deberá buscar el apartado de ‘Impuestos distritales’ y dar clic allí.



3. Posteriormente, dé clic en el botón ‘Pagos en línea’, y luego en ‘Impuesto predial’.



4. Una vez haga este proceso, le arrojará la página web para consulta y pago del impuesto predial en Barranquilla, a la que también puede acceder únicamente dando clic aquí.



5. Busque el espacio de ‘Buscar por’, y defina si quiere hacerlo por la dirección del predio o la referencia catastral,



6. Luego, dependiendo del filtro de búsqueda que elija, deberá ingresar en el cuadro de texto de ‘Dato a buscar’, la dirección de su inmueble o los 25 dígitos de la referencia catastral y dar clic en ‘Buscar’. Es importante tener en cuenta que, si escoge la búsqueda por dirección, debe escribirla con un formato específico: si es Calle, poner C, y si es Carrera, poner K. Además, no puede utilizar ningún tipo de signo como numeral (#) o guión (-). Ejemplo: C 108 66 55.



7. Una vez hecha la consulta, podrá ver los resultados encontrados y dar clic a la referencia catastral de acuerdo a su dirección, que tendrá color rojo.



8. Allí podrá verificar los datos de su predio y deberá seleccionar las vigencias que desea pagar. Luego, deberá dar clic en ‘Liquidar’, donde verá el capital que debe pagar, los intereses y descuentos que se apliquen.



No obstante, también puede comunicarse a la línea telefónica (605) 316 14 00 y solicitar apoyo en el proceso y, asimismo, durante estos días usted va a poder conocer este y más datos sobre la capital del Atlántico en el cubrimiento de ‘Desde el Malecón’, en el que Caracol Radio entrevistará al alcalde de Barranquilla, Alejandro Char.