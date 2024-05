Mujer, familia y género, patrulla púrpura de la Policía Quindío frente a la violencia

Armenia

las mujeres son noticias y con estrategia que adelanta la policía no solamente en el Quindío sino en el país de la patrulla púrpura que por supuesto viene haciendo un trabajo en información en prevención en torno a la violencia de género

Patrullera Zayda Patricia Peña Villamizar integrante de este grupo de la patrulla púrpura de la Policía, Quindío “en el momento somos cinco integrantes tenemos pues nuestra jefe y ya cuatro y conformamos dos patrullas que nos encargamos de darle seguimiento verificación y control, es una estrategia que busca asesorar guiar orientar a todas las personas que están sufriendo no solo de violencia intrafamiliar sino violencia a la identidad de género y violencia directamente hacia la mujer que buscamos con asesorar ese darles a conocer que identidades competentes receptoras de denuncia como son la Fiscalía en caso de que se presenten ya lesiones personales o amenazas o tenemos la Comisaría de Familia que se encarga de todo lo que tiene que ver con la parte familiar prestar apoyo psicosocial, pues a todas las personas que lo requieran

Estrategia Mujer, Familia y género

A veces tenemos como esa percepción de que nos enfocamos en la mujer no es que nos enfoquemos, sino que por si dicha situación es la mayor población vulnerable o que tenemos o que se evidencia o que mayor denuncia son las mujeres, pero cualquier persona que esté siendo violentada por cualquier situación se le brinda la misma orientación la misma guía y se le presta todo el apoyo, nosotros pues tenemos

Un punto físico que es, pues en el en el comando, pero nosotros tenemos una línea local, lo cual las personas que se quieran contactar con nosotros lo pueden hacer y ya nosotros, pues nos dirigimos ya sea su lugar de residencia o su lugar de trabajo donde la persona se sienta cómoda para compartir o la asesoría que ellos necesiten patrulla

Invitamos a denunciar no solo con agresión física sino desde agresiones verbales

A veces las personas tienen que solamente se denunciar cuando se presenta una agresión física y desconocemos que tenemos agresiones verbales físicas psicológicas, que son como las primeras pautas donde nosotros como personas como víctimas, porque ninguno está exento de vivir una situación de eso debemos acudir a buscar cómo es asesoría ese apoyo psicosocial y por eso tenemos las comisarías de familia que cuentan con trabajadores sociales con psicólogos que pueden orientar, entonces a veces presentamos que no denunciamos sino hasta que no hay una agresión física y la invitación nosotros como lo hacemos a través de todas las campañas, tenemos una estrategia que se llama diálogo de mujeres que lo hacemos en todas las comunas, O sectores donde están, pues las personas que presidentes de juntan son comunal, que nos invitan con el fin de dar como a conocer y poderes exponer y decir en qué momento. Nosotros podemos poner un alto, en qué momento necesitamos el apoyo de una entidad competente para que nos guíe nos orienten para evitar que se presente la comisión de un delito,

Denuncias más frecuentes

Trabajamos para prevenir los delitos como son lesiones personales, violencia sexual ataques con agentes químicos feminicidios homicidios entre otros claro, a veces es puede ser que sea por desconocimiento o a veces es porque a veces siempre tenemos la idea o la idealizamos de que futuramente las personas pueden cambiar y a veces no es que no puedan cambiar, pero a veces nosotros mismos debemos tomar la decisión a tiempo, porque así sería mucho más factible para las autoridades y para nosotros mismos evitar que la situación se nos salga de control, entonces no nos dejemos llevar de pronto por ese ideal de que puede ser no es que no se lee la oportunidad a las personas que cambien pero para nosotros y para prevenir o proteger nuestra vida integridad es mejor hacer las cosas lo más pronto posible

Líneas de denuncia

La patrullera Zayda Patricia Peña Villamizar integrante de la patrulla púrpura de la Policía en el departamento del Quindío explicó “aparte obviamente la línea 123, tenemos otra línea de atención como es importante mencionar la 155 que la línea orientación a mujeres víctimas de violencia basadas en género también, pues en esa línea se consigue asesoría jurídica porque las personas a veces por ese miedo temor que tiene ahí pueden recibir toda la asesoría de que les explican cuál es el paso a paso el proceso y que es importante denunciar y además asesoría psicológica pues para que la persona siente ese acompañamiento o intervención en crisis a veces de que se le está presentando la situación en momento la persona no tiene con quién hablar a través de esa línea va a conseguir todo ese apoyo, tenemos la línea 122 que la línea de la Fiscalía en caso de que la persona por alguna situación se le dificulta un mundo físico a través de esa línea lo puede hacer obviamente requisito es que tenga un correo electrónico pues como para tener un soporte.

Línea local de patrulla púrpura

Línea local que es a nivel departamental que es el número 317 713 8846 repito nuevamente 317 713 8846 ese es el número de la patrulla por para que se encuentra activado para asesorar y orientar a todas las personas víctimas de violencia pasadas en género, tenemos una situación compleja la violencia intrafamiliar es un factor importante y es algo que se está presentando o se han incrementado las denuncias también puede ser en el sentido de que se está confiando en el trabajo que se está haciendo por parte de las entidades entonces trabajamos de la mano con otras entidades para articularlo y para prestar un mejor servicio a la familia.