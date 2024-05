Fiscalía le pone la lupa a contratos de becas en Soledad

Luego de que la Procuraduría Provincial de Barranquilla anunciaría investigaciones a dos de los contratos de becas para estudiantes en el municipio de Soledad, Caracol Radio conoció que ante la Fiscalía ya fue radicada una denuncia para que se sume a las indagaciones por los polémicos convenios con supuestos colegios de papel y estudiantes fantasmas.

Las pesquisas de los organismos de control se adelantan en contra de la alcaldesa de Soledad, Alcira Sandoval y su secretaria de Educación, Aida Ojeda Vega.

Según denunció el concejal Bryan Orozco, habría un cartel de becas, en el que se contrata a pequeños colegios con un supuesto número de estudiantes, que aunque aparecen en el registro, según la denuncia, no estarían realmente en los salones.

A raíz de las denuncias del concejal y de información de prensa, la Procuraduría abrió dos investigaciones. La primera por la contratación de becas por 2.500 millones de pesos en el colegio San Judas Tadeo que reporta 1500 estudiantes en cinco sedes y la segunda, por la contratación de 3.066 millones de pesos para atender 1872 millones.

Caracol Radio llegó la sede del barrio La Central donde debería estar funcionando una de las sedes del colegio, según un documento que aparecía relacionado en el Secop. Allí se encontró que hay una pequeña casa, donde asisten unos 70 niños a recibir refuerzos de escritura y lectura para grados de primero hasta tercero.

En otra de las direcciones relacionadas, como una supuesta sede del colegio, en el barrio Hipódromo, se encontró una IPS en donde su directora científica, Shirley Paola Sosa, aseguró que trabajan allí hace 12 años y que desconocen por qué aparece su dirección relacionada con los contratos.

En la supuesta sede principal, en el barrio Salamanca, hay dos apartamentos y en el segundo piso aparece un letrero “Institución san Judas Tadeo”. Los vecinos dijeron que desde hace dos años la sede está cerrada.

Colegio Nuestra Señora de Guadalupe

La rectora Maite Güete Acuña, reconoció que tiene cinco sedes y que hay según ella, 1.872 niños becados. Según dijo, antes de asignar el contrato, la secretaria de educación constató que las sedes podían albergar a los estudiantes. Aseguro que no han sido notificados de las investigaciones que adelanta los organismos.

En un recorrido hecho por Caracol Radio se constató que en muchas de las direcciones de las supuestas sedes no pudieron encontrase, porque no coincidían. Además, no todos los colegios contratados en este programa, aparecen registrados en el Secop.

¿Por qué se otorgan becas en Soledad?

Según el estudio de insuficiencia de la secretaria de educación de soledad, existen 32 colegios oficiales que pueden atender, 51.124 estudiantes, de una población que llega a 138.373 niños y jóvenes en edad escolar. Con estas cifras, quedan por fuera del sistema más de 87 mil estudiantes que deben ser atendidos con los recursos que gira el Gobierno Nacional.

Según el concejal , Bryan Orozco, esto ha permitido una red en la que habría estudiantes fantasmas y pide a los organismos de control que investiguen una posible relación con algunos políticos en Soledad

La alcaldesa de Soledad, Alcira Sandoval, anuncio que, ante las denuncias de la contratación de las becas, decidió contratar una auditoria privada que entregará un informe de los colegios con los que se ha contratado en la secretaria de educación.