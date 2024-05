Einer Rubio y un mensaje directo a los críticos del ciclismo colombiano: “¡No hay crisis!”

Einer Rubio, pedalista colombiano del Movistar Team. (Photo by Dario Belingheri/Getty Images)

La más reciente edición del Giro de Italia dejó muy bien parado al ciclismo colombiano. El “mejor de los mortales”, es decir quien acabó en la segunda casilla de la general tras el gigante Tadej Pogacar, fue Daniel Felipe Martínez (Bora). El nacido en Soacha mantuvo un rendimiento sumamente destacado y logró mantener su posición sobre Geraint Thomas. Unos escalones más abajo, en el séptimo lugar, figuró Einer Rubio.

El pedalista del Movistar Team habló en El VBAR de Caracol Radio sobre su reciente presentación en el Giro y se refirió a la posibilidad de haber sido líder de la escuadra española. Asimismo, reconoció que el ciclismo colombiano no se encuentra en crisis e incluso en esta primera gran carrera del año demostró que está “reviviendo”, luego de flojos desempeños.

“En este momento estamos un poco reviviendo. Es muy satisfactorio para Colombia tener representantes entre los 10 primeros y que hayan llegado Nairo (Quintana), Molano, Chaves. Tuvimos una buena presentación y el país ha quedado bastante contento”, expresó respecto a la competición italiana.

Y complementó respecto al nivel actual de los pedalistas nacionales: “No estamos en crisis. Creo que Colombia ha demostrado siempre que tiene grandes deportistas y esto se ha visto en el Giro. En crisis como tal no estamos, cosa que sí está pasando en otros países, pero Colombia no”.

Séptimo lugar en el Giro de Italia

Labor cumplida en el Giro

“Estamos ya descansando un poco, después de esos largos 21 días. Estamos bastante satisfechos con el buen trabajo que se ha realizado. Vamos a descansar un poco, aún me quedan algunas carreras antes de finalizar mi primera parte de la temporada”.

Sueño cumplido al correr junto a Nairo

“Creo que todo el equipo desde el primer día estuvo muy unido, compañerista. Tener a un colega como Nairo, tan experimentado corredor, para mí era un orgullo. Aprender de él, estar con él, escucharlo con sus enseñanzas y consejos. Cuando era niño, lo veía en la televisión, soñaba ser como él un día y ahora tenerlo al lado es muy bonito”.

Talento de sobra en Colombia

Hay material para competirle a los grandes

“Vamos madurando y adquiriendo muchísima experiencia. Aprendimos mucho. Ahora ponemos a prueba lo aprendido en años anteriores, estamos dando pasos firmes y eso nos da muchísima confianza. Ya vemos que sí podemos estar con los mejores e incluso, en el futuro, podremos disputar las grandes Vueltas”.

Confianza en competir de igual a igual con Pogacar, Roglic y demás

“Creería que sí. Tenemos con qué creérnoslo para lograrlo. Si decimos que es algo inalcanzable, pues ya hemos perdido la batalla. Sigo creyendo. Cada día me levanto pensando en ser mejor corredor. Las ganas y la lucha por salir adelante, un día nos permitirá estar junto a ellos (grandes del ciclismo actual) a su mismo nivel”.

Metas para el resto del 2024

Calendario pendiente

“Por el momento, tendré que hacer el Tour de Suiza, del 9-18 de junio, y respectivamente plantearemos junto al equipo la segunda parte de la temporada, que está La Vuelta España. Estamos planteándolo para ver cómo podemos entrenar y enfocar un nuevo objetivo. Con Nairo iremos a Suiza y tendremos un gran equipo, aprovechando las condiciones con las que salimos del Giro y ver si podemos disputar la carrera… Mi calendario iba a ser similar al del año pasado con La Vuelta, pero ya lo veremos porque se vienen muchas clásicas, carreras de una semana que me interesan mucho. Debo ver entonces qué me conviene”.

Labor social en su natal Chíquiza

“Me gusta muco incentivar a los niños. Antes del Giro estuve con un pequeño grupo, junto a la Alcaldía. Les llevé detalles como uniformes. La idea es formalizar algo más adelante y poderles llevar recursos de una u otra manera para que puedan surgir y soñar en el ciclismo”.