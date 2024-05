Con sapos muertos amenazan a líderes comunitarios de Potrero Grande en Cali

Cali

Integrantes de la Junta de Acción Comunal del barrio Potrero Grande de la comuna 21, fueron amenazados a través de un panfleto que fue dejado en la vivienda de la secretaria de la Junta.

A la casa de Zoila Valencia llegó un paquete en envuelto en un par de bolsas negras, no se sabe quién lo dejó, si lo metieron por la ventana o por una claraboya que tiene el techo de las casas en Potrero. Cuando comenzaron, ella y su hijo, a abrir las bolsas, vieron una caja forrada con papel regalo de navidad, al abrirla, vieron flores, una carta y dos sapos sin vida.

“Envuelto con cinta esa de enmascarar, encontramos dos sapos y abajo había una tabla, unas flores blancas y una carta donde había una amenaza para el presidente, al tesorero, al vicepresidente, a mí como secretaria y a la delegada, que tenemos de 72 horas para dejar la Junta y dejar el barrio y que conocen dónde está nuestra familia”, sostuvo Zoila Valencia.

El texto de la amenaza nombra al presidente Jhon Jairo Olave, y a otros integrantes como Francisco Asprilla y Zoila Valencia; se evidencia que les dan 72 horas para salir del barrio y amenazan de muerte “NO PIENSEN QUE ESTAMOS JUGANDO NOSOTROS SÍ NO JUGAMOS RECUERDEN QUE LOS SAPOS MUEREN EN LA CARRETERA CON LA BOCA ABIERTA Y A NOSOTROS NO NOS CUESTA NADA MOCHARLE LA CABEZA A QUIEN SEA NO LOS QUEREMOS VER MÁS EN EL BARRIO”.

El personero de Cali Gerardo Mendoza, fue hasta la comuna a reunirse con los líderes y conocer de primera mano el caso, brindar acompañamiento y solicitó a las autoridades investigar y proteger a estas personas que trabajan por la comunidad.

“Aquí se trata de que la policía, la Fiscalía, la institución rodee de seguridad, le de esa percepción que los líderes necesitan para desplegar un trabajo en favor de la comunidad”, expresó el personero.

La amenaza ya fue puesta en conocimiento de la Fiscalía y se espera que se establezca la procedencia de la amenaza.

Entre tanto, la alcaldía, a través de la Secretaría de Seguridad y Justicia, ha brindado acompañamientos con un equipo de Acción de Emergencias desde el pasado viernes 24 de mayo, cuando se conoció de las amenazas.

“Queremos rechazar cualquier tipo de amenaza que afecte la seguridad y tranquilidad de los líderes de las Juntas de Acción Comunal; en segundo lugar, desde que tuvimos conocimiento el viernes 24 sobre estas amenazas se activó inmediato la ruta de protección a través del equipo de emergencias de la Secretaría de Seguridad y Justicia”, especificó el funcionario.

Se puso a su disposición, informó el secretario de Seguridad Jairo García, las medidas preventivas como alojamiento transitorio, transporte, alimentación y atención Psicosocial. También se hizo el acompañamiento para la respectiva denuncia y se hará seguimiento a la denuncia.