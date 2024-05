Asamblea del Tolima dio luz verde al Plan de Desarrollo 2024-2027

Tolima

La Asamblea del Tolima aprobó el Plan de Desarrollo 2024-2027 el cual está titulado ‘Con Seguridad en el Territorio’ y quedó tasado en 6 billones de pesos. Durante la discusión se contó con el respaldo de 14 diputados. Solamente se tuvo el voto negativo del asambleísta del Pacto Histórico Jaime Tocora.

El documento contiene los siguientes ejes estratégicos: Innovación para la Transformación Social, Innovación Productiva para la Competitividad, el Desarrollo Sostenible y el Ambiente e Innovación para la Seguridad y La Paz.

Los diputados le otorgaron facultades especiales a la mandataria seccional Adriana Magali Matiz para contraer un empréstito por $260 mil millones de pesos para apalancar las inversiones del Plan de Desarrollo.

El presidente de la Asamblea del Tolima, Felipe Ferro, destacó el trabajo de sus compañeros: “Aprobamos el Plan de Desarrollo del Tolima. Contiene un talante social, un talante de inversión en infraestructura educativa. Vamos a tener gasificación, infraestructura vial. Queremos que los recursos se inviertan en los sectores sociales. En buena hora, hemos aprobado un Plan concertado con el Gobierno Departamental”.

Seguidamente, Ferro reconoció la disposición del Gobierno Departamental para resolver las dudas de los diputados: “Aprobamos un empréstito por $260.000 millones y sabemos en qué se van a invertir”.

Por su parte, el diputado del Pacto Histórico, en representación de la oposición, Jaime Andrés Tocora justificó su voto negativo al Plan de Desarrollo al considerar que varios de sus aportes y observaciones no fueron tenidos en cuenta y que tampoco quedó consignada la gestión de recursos nacionales e internacionales:

“Estamos en un ejercicio democrático y pensar distinto también es una opción. Recogemos esos sentires de los ciudadanos y pensamos que no es responsable aprobar un endeudamiento millonario. Por ejemplo, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario depende, en un alto porcentaje, del crédito. No es justo que los ejes misionales de una Administración estén soportados en un endeudamiento. Tampoco vimos la gestión internacional y la gestión nacional, estamos dependiendo de un empréstito. Varias observaciones que hicimos no fueron tenidas en cuenta. Reconozco que hubo unas mesas de innovación donde también se recogieron inquietudes”, dijo el asambleísta.

Por su parte, la secretaria de planeación departamental Dora Montaña manifestó que la innovación es el eje trasversal del Plan de Desarrollo además fue construido desde la base donde a través de mesas de innovación se tuvo la participación de miles de ciudadanos que realizaron sus aportes sobre la visión del departamento para los próximos cuatro años.