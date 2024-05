Gobernador Rodrigo Villalba visitó obra de pavimentación del cruce Íquira – Yaguará

Neiva

Esta vez, le correspondió el turno al proyecto de pavimentación de 6 kilómetros entre el cruce del municipio de Íquira y el cruce del municipio de Yaguará.

“El gran reto es avanzar y ser eficaces y eficientes, solucionar rápido las vicisitudes que se presenten y ganarle tiempo al tiempo, para poder alcanzar a inaugurar obras de gobiernos anteriores, pero también las de nuestro Gobierno Huila Grande”, expresó el gobernador del Huila a la comunidad que hizo presencia en la visita del mandatario a las obras de pavimentación que avanzan entre el cruce Íquira y Yaguará.

El gobernador estuvo acompañado de su equipo de gobierno, Secretario de Vías e Infraestructura, Andrés Camilo Cabrera Leiva, y asesores de despacho, como el ex alcalde de Yaguará Juan Carlos Casallas, los alcaldes de Yaguará, Lenín Alberto Trujillo; de Íquira, Rubén Darío Castro; de Tesalia, Olmer Gustavo Ramos y de Nátaga, José Adelmo Liévano, municipios beneficiados de este proyecto.

Afirmó desde el sitio de las obras, que este proyecto es muy importante para estos dos municipios (Íquira y Yaguará), y para la movilidad del noroccidente del Huila.

“Ese es el propósito de nuestro gobierno Huila Grande. Vamos a estar atentos al desarrollo de las obras. Invitamos también a los ejecutores de este proyecto, interventores, supervisores y alcaldes, porque es bueno que estén al tanto; muchas obras se paran y se suspenden por algunas dificultades que se pueden solucionar rápidamente”, destacó Rodrigo Villalba Mosquera.

“Estamos luchando para ver si a nivel nacional nos ayudan autorizándonos nuevas tecnologías que son mucho más económicas para vías que no son de alta transitabilidad. En este gobierno de Huila Grande, hemos privilegiado la inversión en vías. Hay que encontrar otra tecnología que no sea tan costosa especialmente para vías terciarias, ya que las secundarias y las de primer nivel, ya cuentan con unas especificaciones técnicas y claras porque tienen una alta transitabilidad y carga más pesada; pero las terciarias no, y yo tengo ahí mis diferencias en esos costos tan altos”, complementó.

Estudios y diseños para otro tramo vial

El gobernador del Huila, afirmó que seguirá con su ritmo de gobierno, saliendo a supervisar personalmente las obras que están en curso. “Parte de la responsabilidad nuestra, es velar que esto que está andando, realmente se esté ejecutando, termine en el tiempo determinado, haya eficacia y estar atentos ante cualquier dificultad para resolverla, porque no podemos tener obras suspendidas”, manifestó.

“Parte de lo que hay que hacer en la administración pública es construir sobre lo construido. Esta es una obra muy importante, que viene del gobierno anterior. Nos tranquiliza mucho que este proyecto que hoy visitamos, cuenta con un buen contratista”, añadió.

También anunció que en la medida en que no haya dificultades en esta obra, o se solucionen rápido los obstáculos que puedan presentarse, se proyectará la pavimentación de otro tramo.

“Primero que se cumpla esta obra con las especificaciones contractuales consignadas, y en el tiempo estipulado, y que quede habilitada la vía. Esto nos anima mucho a terminar el tramo restante, cerca de 3.5 kilómetros adicionales, para lo cual se necesita el concurso de los alcaldes de Íquira y Yaguará, y creo que contamos con ello”, anunció.

“Nos alegra mucho estar acá, estas son tierras muy gratas, tanto Yaguará como Íquira, son zonas del occidente del Huila que conocemos y hemos estado atentos. Esta visita tiene ese nombre, y es mirar en terreno como van las obras, qué le falta y qué eficiencia lleva en su ejecución”, finalizó el mandatario departamental.