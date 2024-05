Disidencias envían mensaje a Petro: quienes están en diálogo “no son ni el 5% de las FARC”

Colombia

Luego de que la delegación del gobierno revelara que del 20 al 26 de junio se van a adelantar el quinto ciclo de conversaciones de paz con algunos bloques del Estado Mayor Central de las FARC; la disidencia de ese grupo armado que están al mando de alias “Iván Mordisco”, envió un fuerte mensaje al presidente Gustavo Petro, advirtiendo que los bloque que están en diálogos “no son ni el 5% de las FARC-EP” y que por ello, no es cierto que hayan diálogos de paz con el EMC en el país.

“Sr. @petrogustavo le mienten a usted y a al mundo, personas que están dialogando a nombre de las FARC-EP no nos representan, se lo dijimos a su delegación. No son ni el 5% de las FARC-EP. Conclusión: No existe diálogo en Colombia con el Estado Mayor Central de las FARC-EP.”, se lee en el trino.

En otro trino, esa disidencia asegura que no han abandonado la practica del narcotráfico en el cañón del Micay, porque supuestamente, el gobierno ha incumplido los compromisos con los campesinos. De la misma manera, afirman que en el suroccidente del país en acciones humanitarias “hemos hecho entrega de más de 20 militares y policías prisioneros de guerra bajo nuestro poder”

“No es cierto que no queramos acabar con la industria de las drogas, uno de los primeros acuerdos plan de transformación del Micay, la tarea era visitar e iniciar construcción del plan con las comunidades. Gob. Nal dejó plantado a campesinos”, aseguran.

Y agregaron: “Sr. @petrogustavo: La única alternativa que este gobierno que dice ser del cambio ofrece a los campesinos cultivadores de coca es hambre o guerra? Nada estructural, lo mismo que los gobiernos anteriores”.