Victoria en casa: Charles Leclerc gana el Gran Premio de Mónaco en una accidentada carrera

Lo tachó de la lista. Uno de los sueños de todo piloto de la Fórmula es ganar en el Gran Premio de su país. Lewis Hamilton en Silverstone, Max Verstappen en Zandvoort, Ayrton Senna en Brasil, y muchos más son los corredores que lograron estos hitos, y ahora Charles Leclerc se suma a ellos.

Finalmente, el piloto de Ferrari consiguió una victoria que tenía pendiente, y más en el mítico circuito de Mónaco, el que todos quieren ganar. Su rendimiento en la clasificación le permitió afianzarse con la pole position y largar en el primer lugar de la parrilla.

La carrera se vio accidentada en la primera vuelta con el accidente de Sergio ‘Checo’ Pérez, Kevin Magnussen y Nico Hülkenberg, compañeros de Haas. El danés golpeó la parte trasera del monoplaza del mexicano, quien salió ileso del vehículo que salió tremendamente dañado, y en el camino, Hulkenberg fue uno de los afectados.

¡CHECO AFUERA EN LA PRIMERA VUELTA! El piloto mexicano protagonizó un fuerte golpe contra el muro y tuvo que decirle adiós al #MonacoGP.



📺 #MonacoGP | Toda la temporada de #F1 por #StarPlusLA pic.twitter.com/x7EnWpuR4N — SportsCenter (@SC_ESPN) May 26, 2024

Las bajas no llegaron ahí, pues precisamente en la primera vuelta, hubo un choque entre los Alpine. En la entrada del tunel, Pierre Gasly levantó el monoplaza de su compañero Esteban Ocon, que al llegar al pitlane se comprobó que el A524 no estaba en condiciones para continuar las 77 vueltas restantes.

Durante la bandera roja, que duró más de 40 minutos, los equipos reevaluaron estrategias para determinar con que compuesto salir en los neumáticos. La mayoría relanzaron con duros, mientras que Verstappen, Hamilton, George Russell y tres pilotos más utilizaron el neumático medio.

Leclerc, quien continuaba con la primera posición, no tuvo grandes preocupaciones, pues la carrera se concentró en quien tenía mejor gestión de neumáticos al decidir no tener paradas en el circuito callejero del principado. Aunque las diferencias se recortaron en el frente de la parrilla, el espacio fue nulo para presentar rebases.

La única batalla que se puede destacar es el duelo entre George Russell y Max Verstappen. El neerlandés había cambiado de neumáticos, y con su buena diferencia sobre Hamilton, no perdió posiciones. Con gomas nuevas y el buen rendimiento de su monoplaza, el campeón se fue acercando al británico, que le puso resistencia en una batalla de mucha concentración, ante las curvas de baja velocidad, y la degradación de los neumáticos. Para su fortuna, Russell logró sostener la posición y quedarse con el quinto lugar.

Con esta victoria, Leclerc deja atrás el fantasma que lo agobió en carreras que tuvo la oportunidad de ganar, pero que por accidentes y malas decisiones lo alejaron de su gesta.

No hay que irse tan lejos para recordar 2021 cuando había logrado la pole position, pero al terminar la vuelta golpeó con un muro y su monoplaza no alcanzó a estar a punto para el inicio de la carrera. O incluso 2022, que por un error de comunicación lo enviaron a los boxes cuando no debía entrar y perdió la posición con Max Verstappen. El monegasco logra una victoria especial que ha luchado desde que llegó a la máxima categoría del automovilismo.

Con este resultado, Charles Leclerc es segundo del mundial de pilotos con 138, a 31 puntos de diferencia de Max Verstappen, quien tiene 169 puntos con el primer lugar.

Distribución de puntos de la carrera: