Santa Fe recibe a La Equidad buscando quedar más cerca de la final

Santa Fe vs. La Equidad / Colprensa

Momento de definición en el Grupo B de los cuadrangulares de la Liga colombiana. Este domingo podría conocerse al primer finalista del campeonato, en caso de que Independiente Santa Fe, que recibe en El Campín a La Equidad, se imponga y el resultado en el Palogrande de Manizales entre Tolima y Once Caldas les favorezca. La jornada se disputará en simultáneo, con los dos juegos desde las 6:00 p.m. Usted los podrá seguir por El Fenómeno del Fútbol.

El conjunto de Pablo Peirano llega al duelo ante los aseguradores con aire en la camiseta y un aura especial que los perfila como finalistas. En su más reciente salida sacaron adelante un complicado partido ante el conjunto caldense gracias a la solitaria anotación de Daniel Torres que les permitió llegar a 10 puntos y seguir confirmándose no solo como candidatos a llegar a la definición, sino ganar el título.

Los cardenales acumulan un invicto de 9 juegos sin caer en condición de local. La última vez fue ante Atlético Bucaramanga el 6 de febrero por la cuarta fecha del todos contra todos. Por su parte, es el único equipo de los cuadrangulares que no ha recibido gol y tampoco ha perdido, situaciones que aumentan la ilusión en la hinchada.

Novedades en Santa Fe

Para este encuentro, Santa Fe volverá a tener como una de sus grandes ausencias en la convocatoria a Jersson González, quien no ha venido siendo titular en los últimos encuentros en los que estuvo disponible. El atacante presentó un cuadro gripal antes del juego contra Once Caldas y no se ha recuperado, por lo que en su lugar entra el canterano William Ovalle. Por su parte, regresó a la concentración Santiago Cuero por Dairon Mosquera.

No obstante, todo indica que Peirano no tocará el equipo que le ganó a Once Caldas, manteniendo la misma línea de defensas, el tridente en el centro del campo y los dos delanteros Hugo Rodallega y Agustín Rodríguez.

La Equidad, por el honor

El equipo de Alexis García llega a este juego eliminado, luego de caer de manera estrepitosa 3-0 contra Deportes Tolima en Ibagué. No han sumado ningún punto pasadas cuatro fechas y tampoco han podido convertir, lo que confirma la mala presentación en la fase de los cuadrangulares.

Intentará robarle puntos a Santa Fe para no marcar un registro negativo de ser el único club que no sumó ni una sola unidad en esta instancia. No parece tarea fácil, teniendo en cuenta que en el Metropolitano de Techo, los albirojos se impusieron 0-2 en la segunda fecha.

En caso de ganar, Santa Fe llegará a 13 puntos y solo clasificarán de inmediato a la final, sin Tolima no le gana a Once Caldas. En caso de que esto último suceda, todo se definirá en la última fecha, a la que llegarían los dos equipos con la opción de avanzar a la definición, pero los pijaos cuentan con el punto invisible y con ganar se meterán en la final.

Posibles nóminas

Santa Fe: Andrés Mosquera Marmolejo; Marcelo Ortíz, Julián Millán, Diego Hernández, Francisco Chaverra, Elvis Perlaza; Jhojan Torres, Daniel Torres, Yílmar Velásquez; Agustín Rodríguez y Hugo Rodallega.

La Equidad: Washington Ortega; Andrés Correa, Bleiner Agrón, Daniel Polanco, Joiner Montero ; Kevin Salazar Sandoval, Elan Ricardo, Juan Ceballos; Johan Rojas, Kevin Viveros y Kevin Salazar.