Plantón en Armenia en apoyo a la fuerza pública y para rechazar los hechos de violencia

Armenia

A partir de las 10 de la mañana a las afueras de la Octava Brigada del Ejército al norte de la ciudad se llevará a cabo un plantón con el fin de rendir un tributo a la fuerza pública ante la ola de violencia que se gesta en diferentes regiones del país.

La coordinadora de la iniciativa, Irma Quintero dijo que realizan la actividad porque considera es clave animar y fortalecer la labor que realizan en pro de la seguridad de los territorios.

Sostuvo que el gobierno nacional debe brindar todo el apoyo en el marco del conflicto en zonas de alto riesgo, pero hasta ahora eso no se ha evidenciado.

“Es un apoyo incondicional a todas las fuerzas públicas que tenemos nosotros en Colombia entonces estamos viendo que la fuerza pública está siendo desmantelada, que está haciendo masacrada, que no se ha tenido en cuenta y no ha recibido la protección necesaria del Estado que por Constitución debería ser así el gobierno nacional debería brindarle todo el apoyo que necesita y más en conflictos entonces hemos visto que eso no se ha dado”, advirtió.

Esperan con el plantón exigir las garantías y condiciones propias de protección para que hechos de violencia contra la fuerza pública no vuelvan a ocurrir.

Agregó: “Vamos a alzar nuestra voz en apoyo a la fuerza pública diciéndoles aquí estamos los apoyamos y ustedes tienen un deber con Colombia con cada ciudadano de a pie que es defender nuestra Constitución estamos siendo rodeados a nivel nacional por las guerrillas porque se están empoderando este desgobierno infortunadamente les está dando todo el poder y la libertad con estos ceses al fuego”.

Resaltó que continuarán con este tipo de actividades para alzar la voz y rechazar las intimidaciones de las que han sido víctimas los miembros de la fuerza pública en el país.