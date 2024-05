Mi Banda Sonora con Rubby Peréz

Roberto Antonio Pérez Herrera, conocido artísticamente como Rubby Pérez, es un cantante y músico dominicano del género merengue. Pérez desde muy pequeño estuvo relacionado con la música, a pesar de que sueño era ser beisbolista. Con el pasar del tiempo y unos cuantos programas de televisión adopto el apodo de ‘La voz más alta del merengue’.

Rubby estuvo en los micrófonos de A Vivir Que Son Dos Días relatando su vida a través de sus canciones favoritas.

Truly – Lionel Richie

Lady – Kenny Rogers

Saving all my love for you – Whitney Houston

Mi tierra – Nino Bravo

Olvidate de mi – Fausto Rey

El africano – Wilfrido Vargas

Soñar – Rubby Pérez & Los hijos del rey

El fruto de nuestro amor – Camboy Estevez

Volveré – Wilfrido Vargas

Buscando tus besos – Rubby Pérez

Alfonsina – Danny Rivera

El triste – José José