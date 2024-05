¿Hubo cambios? Este es el pico y placa del 27 de mayo en Medellín y Valle de Aburrá

La medida del pico y placa es una restricción de movilidad que diversos municipios y ciudades han acuñado para el mejoramiento del tránsito en las vías, puesto que, muchas veces, la cantidad de vehículos es bastante y esto puede generar diferentes congestiones, que afectan la movilidad de los ciudadanos.

Por su parte, en la región de Antioquia, hubo un cambio en la rotación de esta medida desde el pasado 5 de febrero, para el resto del primer semestre del 2024, más específicamente hasta el 5 de julio. Cabe recordar que la restricción aplica para la ciudad de Medellín y todo el Valle de Aburrá.

De acuerdo con la Acaldía de Medellín y su Secretaría de Movilidad, mientras la medida se encuentre vigente quedarán exentas las vías de conexión regional y nacional, las cuales son: la Avenida Regional, Las Palmas y la vía a Occidente. En cambio, todas las vías de los barrios sí regirá normalmente.

Según la información ya mencionada, la restricción funciona de la siguiente manera para vehículos particulares (con el último número de la placa) y motos (con el primer número de la placa) tanto para aquellas con motores de 2 y 4 tiempos:

Lunes: 5 y 8

5 y 8 Martes: 1 y 4

1 y 4 Miércoles : 2 y 0

: 2 y 0 Jueves: 3 y 6

3 y 6 Viernes: 7 y 9

Para que lo tenga en cuenta, este Pico y Placa funciona de lunes a viernes y empieza desde las 5:00 de la mañana, hasta las 8:00 de la noche. Para el caso de los vehículos eléctricos, híbridos, o que funcionen con gas natural, que ya tengan la licencia de tránsito actualizada, no tienen la necesidad de tramitar el permiso de movilidad, sino que ya quedan exonerados de la medida.

Este es el pico y placa del 27 de mayo en Medellín y Valle de Aburrá

De acuerdo con el pico y placa en Medellín, para este próximo lunes 27 de mayo, los vehículos particulares y motocivletas con motores de 2 y 4 tiempos, con placas terminadas en 5 y 8. Recuerde:

Vehículos particulares: placas terminadas en 5 y 8

placas terminadas en Motos de 2 y 4 tiempos: placas terminadas en 5 y 8

Pico y placa para los taxis para el lunes 27 de mayo:

En el caso de los taxis la rotación funciona de manera diferente y solo se aplicará la medida para aquellos vehículos con placas terminadas en 4. No obstante, la restricción no es desde las 5:00 de la mañana, sino que para estos carros de servicio públivo va desde las 6:00 a.m. hasta las 8:00 de la noche.

Este es el cronograma dispuesto por la Alcaldía de Medellín:

Pico y placa par taxis de acuerdo con la primera rotación de pico y placa. / Vía: Alcaldía de Medellín Ampliar

Vías que están exentas del Pico y Placa en Medellín y Valle de Aburrá

La Secretaría de movilidad de la capital antioqueña, dispuso una medida para fomentar un desplazamiento vehicular constante y eficiente, se han seleccionado zonas específicas de estas regiones y vías principales que no estarán sujetas a las restricciones del pico y placa.

Las vías en las que no hay pico y placa en Medellín y el Valle de Aburrá son: