Gamero, molesto tras empate ante Pereira: “No me pueden hablar de marrullería”

A Millonarios se le escapó un partido que parecía tener en el bolsillo ante Deportivo Pereira en el Hernán Ramírez Villegas y que lo dejaba con la primera opción para clasificar a la final en la última fecha. Sin embargo, Carlos Darwin Quintero puso el gol del empate al 90+1 (2-2) y con ello, resignó las posibilidades del cuadro bogotano de llegar a la definición del título.

Tras el partido, el entrenador del equipo capitalino, Alberto Gamero, resaltó que habrá que hacer una revisión y replantear de cara al próximo campeonato. El samario se mostró molesto cuando le preguntaron por la “quema de tiempo” de algunos jugadores y aseguró que su equipo no es marrullero y que, por el contrario, son situaciones del fútbol las que se viven.

“Esto es fútbol y pasa en todas partes del mundo. No me pueden hablar de marrullería porque este equipo no lo es, este equipo entra a la cancha a jugar fútbol, qué pasan cosas, sí pasan, pero a Darwin lo tenían que haber expulsado porque es el que pega primero, cuando íbamos a cobrar el penalti estaban haciendo hueco y de eso no se habla”, dijo el entrenador de 60 años.

Análisis del compromiso: “Por el esfuerzo que hicieron mis jugadores y por lo que se vino a proponer, creo que uno se va tranquilo con lo que hicieron en la cancha, pero no con el resultado. Queríamos venir a ganar y lo que hicimos en la cancha fue eso, nos descuidamos en dos puntos claves como lo fue en la expulsión y en la pelota quieta en donde somos fuertes. El partido fue de ida y vuelta, lo pudimos haber liquidado en los primeros 5 o 10 minutos del segundo tiempo, pero no lo hicimos. Enfrentamos a un gran equipo y ahora hay que pasar la página”.

Correcciones por hacer: “Hay muchos aspectos que debemos corregir, unos puntuales, eso es lo que estamos estudiando. Esto nos ha dolido a todos. Siempre pensamos que armamos un equipo para poder pelear, en la Liga peleamos hasta lo último. En la Libertadores también teníamos esa idea y no se pudo por múltiples razones y una de las principales son los lesionados. Hay que mirar lo qué pasó, por qué tanto lesionado y replantear”.

Autocrítico con el semestre: “La eliminación fea fue la de la Libertadores, estamos en finales y uno solo va a la final. Somos realistas en que en estos cuatro meses nos ha costado, hubo mucho lesionado, tenemos que mirar el porqué de esas lesiones, que se hizo en la pretemporada. Este partido nos dio una idea de que este equipo siempre trata de jugar bien. Hay una camada de jugadores que puede competir muy alto”.