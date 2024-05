Cómo trasladar sus cesantías al Fondo Nacional del Ahorro: beneficios que tendría

Cada año, millones de trabajadores colombianos reciben las cesantías, un ahorro acumulado durante el año laboral anterior que actúa como un seguro que los protege en caso de perder el empleo, brindándole un colchón financiero para afrontar temporalmente la falta de ingresos o aprovecharlo para casos específicos.

Las cesantías equivalen a un mes de salario por cada año trabajado, o proporcional al tiempo laborado si no ha cumplido un año completo. Es importante recordar que este dinero no se considera salario adicional, por lo que no se puede disponer de él libremente.

Este dinero puede estar administrado por una sociedad administradora de fondos de pensiones o por el Fondo Nacional del Ahorro. Así que también cada persona tiene la opción de trasladar sus cesantías de un fondo a otro, buscando la mejor opción para sus necesidades e intereses.

¿Qué puede hacer con las cesantías?

Si bien no puede usar las cesantías para cubrir gastos cotidianos, sí tiene la posibilidad de destinarlas a los siguientes fines:

Compra o remodelación de vivienda

Educación, se puede invertir las cesantías en su formación académica o la de sus familiares.

Créditos del ICETEX

Pago de créditos hipotecarios.

Pago de impuestos como el predial y el de valorización.

¿Cómo pasar las cesantías al FNA?

Para trasladar sus cesantías al FNA en 2024, debe hacer lo siguiente:

1. Ingresar a la página del Fondo Nacional del Ahorro (www.fna.gov.co).

2. Haga clic en el botón de ‘Afiliación y traslados’.

3. Regístrese con su documento de identidad y correo electrónico.

4. Active la clave de su cuenta desde el correo.

5. Ponga los datos que le piden para llenar el formulario.

6. Elija el producto al que desee afiliarse: en este caso, cesantías.

También, tendrá que presentar en uno de los puntos de la entidad el Formulario Único de Solicitud de Afiliación, debidamente diligenciado, con tinta negra, pero con letra legible, sin tachones, enmendaduras, ni corrector, impresión dactilar legible y completa.

Además, deberá tener una fotocopia legible del documento de identificación.

¿Qué beneficios tiene pasar las cesantías al FNA?

Al estar en la entidad se abre la posibilidad de financiar una vivienda, pero, además, destaca lo siguiente:

No hay cobro cuota de vinculación ni de administración.

Los retiros parciales o definitivos no tienen costo adicional.

Generan rendimientos con base a la Unidad de Valor Real (UVR) estipulada por el Banco de la República.

Es una Entidad con más de 52 años de experiencia, solidez y rentabilidad.

Más de 60 puntos de atención en todo el territorio nacional.

Los servidores públicos con régimen de retroactividad mantienen este derecho al trasladarse al Fondo Nacional del Ahorro.

Erik Moncada, vicepresidente de Clientes y Operaciones en Porvenir, explicó a La República que “la permanencia de un trabajador a una Administradora de Cesantías es voluntaria, razón por la que, en cualquier tiempo, se puede realizar este cambio si el afiliado así lo desea”.

“Toda persona que tenga un contrato de trabajo tiene derecho a elegir en qué fondo de cesantías desea que su empleador se las consigne. Para ello, puede escoger entre un fondo privado o una entidad pública que administre cesantías”, agregó.