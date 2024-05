¿Cuántos años son 900 semanas cotizadas? Sería importante para cambiar de fondo pensional

En Colombia, para poder acceder a una pensión por vejez, las personas deberán tener en cuenta dos factores claves: la edad y las semanas que ha cotizado. Para cumplir con los requisitos de edad, las mujeres deben tener 57 años y los hombres 62.

En el caso de las semanas cotizadas, según la Ley 100 de 199, son unidades de tiempo que representan los periodos laborales en los que una persona ha realizado aportes al Sistema General de Pensiones colombiano, ya sea en el Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida (RPM) administrado por Colpensiones o en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), de los fondos privados.

Estas cotizaciones son cruciales para acceder a la pensión de vejez y otros beneficios del sistema como la pensión por invalidez o la indemnización sustitutiva de la pensión. Es importante estar al tanto de las semanas cotizadas y verificarlas periódicamente para evitar inconsistencias en la historia laboral donde se detallan los periodos laborados cotizados.

Ahora bien, con la aprobación en su totalidad la reforma pensional del Gobierno Nacional en la Comisión Séptima en la Cámara de Representantes, donde solo le falta surtir un debate para convertirse en ley a partir del 1 de julio de 2025, habría un importante cambio en el número de semanas para poder trasladarse de fondo pensional.

Lo relacionado con el régimen de transición está consagrado en los artículos 76 y 77 que, le da la oportunidad a las mujeres que tengan 750 semanas cotizadas y a los hombres que tengan 900 y que les falten menos de 10 años para tener la edad de pensión, o que teniendo la edad cumplida no se les haya reconocido la pensión, para que cambien de régimen ya sea de Colpensiones a uno privado, o viceversa.

Actualmente, para poder trasladarse de fondo, los cotizantes deben tener como mínimo 5 años de afiliación en el régimen actual (no importa si te has trasladado entre fondos privados). Además, no le debe faltar menos de 10 años para cumplir la edad de pensión (47 años para las mujeres y 52 años para los hombres).

Se entiende por semana cotizada el periodo de siete días calendario. La facturación y el cobro de los aportes se hará sobre el número de días cotizados en cada periodo.

¿Cuántos años son 900 semanas cotizadas?

Con la aprobación del artículo 77, las “personas que tengan 750 semanas cotizadas, en el caso de las mujeres, y 900 semanas para los hombres”, podrán acceder al traslado de fondo o régimen; sin embargo, para hacerse efectivo, les deberá faltar menos “de 10 años para tener la edad de pensión”, explica el Gobierno Nacional.

Lo anterior quiere decir que las mujeres necesitarán aproximadamente 14 años cotizando a pensión, mientras que, los hombres un promedio de 17 años.

Vale agregar que las personas tendrán 2 años a partir de la promulgación de la presente ley para trasladarse de régimen, ya sea de un fondo privado hacia Colpensiones, o viceversa.

La reforma pensional está en la recta final, pero aún no está aprobada. Hay un último debate y la conciliación pendientes, y todo debe completarse antes del 20 de junio, final de la legislatura actual.

¿Cuándo me puedo trasladar de régimen pensional?

El traslado de régimen es la posibilidad que tienen los afiliados al Sistema General de pensiones de cambiar de fondo de pensión. Pese a que la reforma aún cursa su trámite en el Congreso, las personas ya pueden realizar este traspaso.

Antes de llevar a cabo cualquier traslado, los cotizantes deben hacer la Doble Asesoría, con el fondo actual y con Colpensiones. Escoger un régimen de pensiones es una decisión muy importante porque determina con cuáles condiciones económicas la persona se pueden pensionar. (Si no la ha realizado, prográmela aquí).

Paso a paso para trasladarse a Colpensiones

En el menú superior, de clic en ‘Zona transaccional’, seleccione la opción Portal de trámites y luego ‘Afiliación y traslado’.

seleccione la opción Portal de trámites y luego De clic en: “Registrarse” y siga las instrucciones del Portal.

Si ya se había registrado, y no recuerda los datos de acceso, solicite la recuperación.

Ingrese nuevamente al Portal de trámites con su número de cédula sin puntos o comas y con la contraseña que creó.

En el menú de la izquierda, seleccione ‘Afiliación y luego Traslado’.

Siga las instrucciones para diligenciar el formulario electrónico o si lo prefiere, deje sus datos y lo contactarán.

Para el caso de los fondos privados, las personas deberán ingresar a la página web del fondo, bien sea Porvenir, Protección, Skandia o Colfondos, y solicitar la doble asesoría en la sección de “Canales y Servicios en Línea”, seleccionando la opción “Agenda tu cita de asesoría pensional’.