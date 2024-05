Reforma pensional: ¿Qué se viene para la discusión de su último debate?

En Hora 20 una mirada a los hechos con los que termina la semana. El debate sobre la aprobación en tercer debate de la reforma pensional, lo que viene para la plenaria y el ambiente en el congreso, también una mirada a la ley estatutaria en educación que no avanzó y la nueva advertencia del Presidente sobre el cupo de endeudamiento. Después, la pelea Uribe-Petro en medio de la violencia en Cauca.

Esto es lo que opinan los panelistas

Martha Alfonso

Para la representante a la cámara por la Alianza Verde, esta es una reforma que ha sido bien estructurada por el Gobierno nacional, “la reforma ha generado consenso y ha tenido modificaciones, pero creo que lo esencial se mantiene”. Destacó que cada vez la reforma se robustece más, en esa medida, cree que se da un resultado con una aprobación que es respaldada por muchos sectores políticos.

Sobre puntos como la discusión de los cuatro salarios mínimos de umbral, dijo que el debate se dio en la Comisión y en la mesa de trabajo de ponentes, “seguramente la discusión se va a abrir en plenaria, pero lo que he sugerido es que como no hubo acuerdo entre nosotros en el umbral, lo mejor era mantenerlo como venía”.

Sobre las posibilidades de ideologización del comité técnico del Banco de la República, dijo que tocaría preguntarse si el Banco de República se ha ideologizado porque el presidente nombra gente en la junta directiva, “una cosa es la administración de fondos en manos del Banco de la República y otra quienes deben tomar las decisiones técnicas”.

Para Jorge Mantilla

El politólogo, experto en dinámicas del conflicto e investigador, de alguna manera el Gobierno logra retomar el rumbo de consensos, “llama la atención que en la misma semana terminemos con el tema de cupo de endeudamiento y el anuncio de la posibilidad de una emergencia económico”. Además, dijo que con la aprobación de esta reforma, se ajustan las mayorías, los consensos y “ojalá se puedan adelantar esas reformas que han generado tanta polarización, que es lo menos conveniente en el momento en que vivimos”.

Kevin Hartmann

Por su parte, el abogado, doctor en ciencias jurídicas, investigador postdoctoral en la Universidad de Lovaina y experto en asuntos de pensiones, planteó que era previsible la mayoría aplastante del gobierno en la Comisión Séptima, un panorama que dijo, también se espera en la plenaria, donde el gobierno parece tener las mayorías. Resaltó que ha habido unas proposiciones que se cuelan, pero los académicos y el congreso han estado pendiente de golpes que se pueden meter.

Acerca del comité del Banco de la República dice que ellos no deben ser quienes elijan a los miembros, “entiendo la lógica que la rectoría del fondo de ahorro colectivo, que debe tener origen democrático, elegido por órgano que tenga representación”. No obstante, dijo que no le queda muy claro, es por qué tanto la designación como elección está en cabeza del presidente, “puede haber fórmula de ternas entre gobierno, congreso y academia bajo unas fórmulas mixtas”.

Ángel Custodio Cabrera

Por último, el exministro de Trabajo, exsenador de la república, experto en derecho tributario y finanzas, destacó que esta reforma tiene elementos muy buenos, “pero hay dos artículos que tienen que ver con combatir informalidad, pero lo dejaron con un “podrá” en la cotización por tiempo parcial”. En ese sentido, dijo que en cualquier sistema pensional la base de la pirámide debe ser la fuerte, la cotización “espero que se analice el artículo y a la gente le da temor la cotización por tiempo parcial”. Además, dijo que la cotización por tiempo parcial es una forma de combatir la informalidad.

Destacó que la gobernanza de fondos de pensiones es complicado, “hay una coyuntura política seria en la cual las decisiones del presidente en nombramientos no han sido las mejores, por eso el grito de la oposición”.