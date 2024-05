Mitos y realidades de la reforma pensional ¿promueve el desempleo?

Según el Ministerio de Trabajo, este proyecto que ya está a un debate de convertirse en ley de la República, NO se aumentará la edad y semanas para acceder a la pensión de vejez, esta es estructural no paramétrica; no se incrementan los parámetros de edad (57 años mujeres /62 años hombres) ni las semanas (1.300) para acceder a la pensión integral de vejez. NO fomenta el desempleo, sino que busca evitar la precarización de las condiciones laborales de los trabajadores. NO incrementa los costos laborales, sino que más bien, tiene como objetivo recuperar los derechos perdidos con la Ley 789 de 2002 y reconocer el desgaste que sufre un trabajador por largas horas de trabajo, sin tener descanso alguno.

Asimismo, la Reforma NO va a cargar de costos el país. El Ministerio de Trabajo explica que el valor presentado incluye el aumento del salario mínimo de 2023 (16%), hecho ya fue discutido en el marco de la Comisión Permanente de Concertación. Y, más bien, en el pliego discutido por los senadores, se incorpora el costo de la disminución de la jornada laboral de 48 a 47 horas para 2023 que no obedece a una medida de la reforma sino a lo establecido en la Ley 2101 de 2021. Además, se explica que NO acabará con el poder de la negociación, porque sólo se podrá negociar con un sindicato de por medio (FALSO), se seguirán los acuerdos con las organizaciones sindicales como lo recomienda la OIT, la OCDE y el Plan de Acción Laboral con el Gobierno de Canadá.

En ese sentido, la reforma señala que quienes ganen más de 3 salarios mínimos no verán afectados sus beneficios, porque la reforma reduce el valor del aporte del Gobierno Nacional a las pensiones altas, es decir, NO habrá pensiones subsidiadas por encima de los 3 salarios mínimos, mensuales, legales y vigentes (SMMLV). Y también, NO es cierto que el ahorro pensional pasaría del 24,1% al 14,2%, el Ministerio indica que se crea un Fondo de Ahorro Público para proteger las pensiones de los colombianos. Además, se indica que NO es verdad que desde 4 SMLV se aumentaría el aporte al Fondo de Solidaridad Pensional, al contrario, quienes ganen más de 4 SMLV van a contribuir con el 1% adicional para ayudar al Gobierno Nacional a financiar el subsidio de $223.800 que se entregará a los adultos mayores más vulnerables y en situación de pobreza del país.

En ese mismo orden, la entidad señala que NO es verdad que el incremento del pasivo pensional podría pasar del 110% al 249%, ante este mito explican que el problema no es el pasivo pensional, lo importante es garantizar los recursos necesarios para pagar las mesadas pensionales. “El pasivo aumenta por pasar a tener mayor población cubierta, pero disminuye porque el aporte del Estado por individuo es menor; es decir, reduce la inequidad actual”, Ministerio de Trabajo. Y, por último, la reforma indica que el gasto anual en pensiones no se incrementará drásticamente, sino que, incrementa la cobertura total y reduce significativamente la inequidad en el acceso a las pensiones.