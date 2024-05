Por fallas en la infraestructura, un colegio de San Antonio de Prado está desescolorizado

Medellín, Antioquia

En la institución educativa Manuel J Betancur en el corregimiento de San Antonio de Prado, la comunidad educativa está inconforme porque por las graves condiciones de infraestructura que tiene el colegio, los estudiantes no están yendo a clase.

De acuerdo a la denuncia, el 70% de la infraestructura del colegio, está dañada: no hay pisos, ni baños ni techos en condiciones óptimas. Esto porque la institución educativa requería de algunas intervenciones y remodelaciones en los baños, por lo que, desde hace 6 meses se comenzaron a hacer los arreglos. Sin embargo, el problema se dio porque el contratista encargado de las obras, tumbó la mayoría de la infraestructura sin necesidad.

Pero adicional, según el representante estudiantil, las fechas planteadas para la entrega de las obras se han incumplido, lo que los tiene después de tanto tiempo, en la incertidumbre de cuándo podrán ir a clase, como se debe, en un salón y de lunes a viernes, todas las semanas.

¿Cómo están viendo clase?

La situación provocó que desde la administración del colegio se tomara la decisión de tener anormalidades académicas y programar las clases en días alternos para los estudiantes, mientras intentaban hacer algunas adecuaciones que permitieran que los estudiantes se pudieran turnar y asistir por semanas al colegio, para no perder del todo sus clases.

Para sobrellevar la problemática, adecuaron los espacios que están en óptimas condiciones, para transformarlos en salones provisionales. Al auditorio lo dividieron en 2 con un muro de yeso y ahí, están recibiendo clase un grupo de primero y un grupo de tercero. En la biblioteca también hicieron lo mismo, la dividieron en 2 para que puedan asistir un grupo de segundo y un grupo de cuarto. Mientras que en la tarde, va a clase el grupo de quinto de primaria.

Anderson García López, representante estudiantil expresó cómo se ven afectados: “Había una fecha establecida para los techos y la incumplieron. Estuvimos por lo menos tres semanas sin clases ya que no habían techos en los segundos pisos, ni en las salas de informática porque estaban demolidos y el agua se entraba por todas partes. Se han hecho denuncias pero todavía no se ha correspondido a ninguna entidad. Obviamente han habido reuniones pero no hay solución”.

Salón deshabilitado en La Institución Educativa Manuel J Betancur. Foto: Suministrada. Ampliar

Sin clase y sin soluciones

De acuerdo a lo expuesto por la comunidad estudiantil, aún no se han recibido pronunciamientos de la EDU o la Secretaría de Educación porque dicen que, aunque han ido a la institución y realizado reuniones con los padres de familia, no se ha llegado a solución alguna.

Incluso, la inconformidad ,que ya lleva meses, ha sido tanta que, los padres de familia están considerando cambiar de colegio a los niños porque nunca es seguro qué día no van a poder tener clase, porque, o las condiciones de infraestructura no se han terminado, o porque tienen que donar su cupo en el salón para que otro grado pueda asistir.

Por ahora, hay zozobra en la institución educativa porque ya les avisaron que el lunes no hay clase, por lo que están en la incertidumbre de su escolarización.