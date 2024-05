Polémica por solicitud de restitución inmediata del inmueble donde funciona EPQ

Armenia

A través de un comunicado Empresas Públicas del Quindío dio a conocer que la Gobernación solicitó de manera urgente e inmediata la restitución del edificio que actualmente sirve como sede administrativa de la entidad en el centro de la ciudad.

Al respecto el gerente de la empresa prestadora del servicio, Alejandro Guevara explicó que la necesidad expuesta por la administración departamental es ubicar el archivo que está compuesto por 6.500 cajas y que operaba en el edificio Centenario donde actualmente cursa una acción popular que prohíbe el acceso.

El gerente señaló que el comodato tiene vigencia hasta julio del año 2025, por eso recibió el oficio con gran preocupación porque los usuarios se verán perjudicados ya que esos recursos adicionales pueden ser destinados para mejorar la inversión y calidad en la prestación de los servicios.

Afectaciones económicas

“Ahora nos toca empezar a buscar un edificio para poder funcionar y pagar arrendamiento mirar cómo llevamos a nuestro presupuesto en gasto de funcionamiento un pago de arrendamiento y ya hemos hecho las consultas en estos días Vanessa y un arrendamiento para un edificio similar está entre 60 70 millones de pesos mensuales masivas. Esto quiere decir que corresponde un recurso anual de 900 millones de pesos”, precisó.

Fue claro que este tipo de medidas perjudican y en nada benefician por eso están con el área jurídica y financiera proyectando la respuesta del oficio y también en asesoría para conocer si el argumento de disponer para archivo el edificio si es apto para tal fin.

Expresó que el departamento es accionista mayoritario de la empresa con un 44% de las acciones de la entidad y que la prioridad debe ser el trabajo mancomunado para avanzar en los diferentes proyectos destinados en los nueve municipios donde prestan el servicio.

Retaliación política

Ante la consulta sobre si es una retaliación política, señaló: “Es un punto que yo no debo manifestar lo que yo sí digo es que así se siente porque es que los 10 alcaldes que componen la Asamblea de alcaldes eligen una terna para que la Junta Directiva escoja gerente como tal, en la terna no quedó ningún cercano al gobernador y si hay personas que están aspirando que trabajan en la Gobernación que vienen trabajando con el señor Gobernador desde el municipio de Salento y no se pudo bueno, si no se pudo, pues entonces trabajemos no nos vamos al pasado, pero ahora vuelve inicia, un tema, digámoslo como usted lo manifiesta de retaliaciones que a la par perjudican”.

Finalmente, realizó un llamado al mandatario local para articular esfuerzos en pro de la entidad y con decisiones como estas que no comparten.