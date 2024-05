Petro pide perdón a habitantes de Rosas y arremete nuevamente contra Olmedo López

Colombia

Desde Popayán el presidente Gustavo Petro pidió perdón a los habitantes de Rosas, Cauca por la demora en la atención por parte de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.

En ese sentido, el presidente aprovechó para referirse una vez más a este escándalo de corrupción y, sin nombrar a Olmedo López, señaló que se hicieron varios movimientos para robarse la plata de las ayudas.

“Ahí fue rápido. Eso no fue 17 meses, eso fue así, sin que nadie se diera cuenta. Es más, no sale ni en la prensa todavía, porque en la prensa salen solo los carros tanques. Pero esto no sale”, reclamó el presidente.

El mandatario señaló que hubo movimientos de plata a otros lugares que no tenían tragedia: “Por qué se fue una enorme cantidad de dinero a hacer algunas obras que hay que mirar ahora? Si se hicieron, no se hicieron, se están haciendo. ¿Qué pasa con esa plata? ¿Por qué no hubo ni para las víctimas de Piojó, donde yo estuve allá andando en el barrio que se cayó en la montaña cerca de Barranquilla? ¿O por qué no hubo para La Mojana? ¿O por qué no hubo para allá al sur de Bolívar, donde se inundó entre Pinillos y Mompos? ¿Por qué no hubo para Rosas, etcétera?”.

Finalmente,el jefe de estado aseguró que hay una “quiebra moral completa, no solo de un individuo, sino de la concepción misma que se tiene que tener para gobernar. Y ante eso, lo que es una ignominia, no hay más que pedir perdón. Porque no tiene explicación. Que no se va a pagar la codicia. Hicieron esos movimientos para robarse la plata”.