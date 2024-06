Luis Fernando Suárez aclara el rumor: ¿llegará al banquillo del Deportivo Pereira?

El Deportivo Pereira, que tuvo una buena campaña en el primer semestre de 2024, está en la búsqueda de su nuevo técnico. Con la sorpresiva salida de Leonel Álvarez del banquillo risaraldense, la directiva se encuentra en el proceso de encontrar su próximo entrenador para liderar la segunda parte de la temporada, tratando de lograr cupo a torneo internacional, o incluso un nuevo título.

En conversación con Deportes Caracol Domingo, el experimentado entrenador Luis Fernando Suárez aclaró los rumores que lo vinculan con el equipo cafetero, recordó su paso por territorio risaraldense y analizó el presente de la Selección Colombia. El antioqueño confesó además que no ha tenido el primer acercamiento con los representantes del equipo y menos alguna oferta desde Colombia.

“No he recibido ninguna llamada del Pereira, no me ha llamado ningún equipo en Colombia (…) Mi primera experiencia como entrenador fue en el Pereira, por allá en 1994, salvamos la categoría. Recuerdo que el último partido lo jugamos con Bucaramanga, y por haberles ganado, los enviamos a ellos a la segunda división”, expresó.

🚨CONTUNDENTE EL PROFE SUÁREZ



❌🗣️"No he recibido ninguna llamada del Pereira, no me ha llamado ningún equipo en Colombia"



✅Luis Fernando Suárez, DT colombiano, habló para #CaracolDeportes aclarando los rumores de una vuelta al Pereira



📻@CaracolDeportes por @CaracolRadio https://t.co/l7qkq0x6rS pic.twitter.com/qidJmD3ydY — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) June 16, 2024

Gratos recuerdos del pasado

El entrenador de 64 años recordó los momentos que pasó en el Pereira en el pasado, primero como jugador y después en sus inicios como director técnico. Uno de sus dirigidos en el pasado fue Carlos Darwin Quintero, quien actualmente es el capitán del cuadro cafetero.

“Pereira siempre ha sido mi casa. Después de mi paso por Nacional como jugador, en 1985 fui a Pereira cuando el técnico era Américo Pérez. Después regresé como técnico en 1994, luego en 2008 con una experiencia espectacular. Me acuerdo el equipo que hicimos con Carlos Darwin Quintero, que hacía cosas muy buenas”, dijo.

¿Cómo ve a Colombia para la Copa América?

Suárez ve con buenos ojos el actual proceso bajo el mando de Néstor Lorenzo en la Selección Colombia. El entrenador oriundo de Medellín ponderó el trabajo del cuerpo técnico en el equipo nacional. Bajo su mirada, la selección cuenta con talento y experiencia para ir por el certamen más antiguo de selecciones.

“Ellos conocen al grupo desde hace tiempo, les dan responsabilidades, los ponen a trabajar bien y eso es lo que uno ve en los partidos, una sinergia y unión de grupo tan interesante. Si Colombia queda campeón de la Copa América no sería sorpresa para mí. Ahora, no debemos pensar que si quedamos segundos es un desastre. Porque le debemos ganar a Brasil, a Uruguay, que es difícil, a la campeona del mundo, Argentina, por lo que no será para nada fácil”, apuntó.

Finalmente, el entrenador expresó que el grupo de convocados es uno de los más fuertes para ir por el título, dada la unión y harmonía que han formado desde que llegó el entrenador argentino.

“Lo más importante hoy es que hay muchos más colombianos convencidos de que esta es una muy buena selección, que quizas podrías ser la mejor, sin el ánimo de comparar a la de los años 90, u otras. Este equipo está para que uno sueñe y eso es valioso para que ellos sigan pensando que las cosas pueden salir bien”, concluyó.

Escuche la entrevista completa: