Modelo salud docentes: Intervención de Drogas la Rebaja afectó entrega de medicamentos

Desde el 1 de mayo de este mes empezó a funcionar el nuevo modelo de salud para los docentes del Magisterio, es decir, todos los profesores de colegios públicos del país. Con el cambio de modelo, la Fiduprevisora asumió la contratación de la prestación de servicios para dispensar medicamentos y según los planes iniciales del gobierno Drogas La Rebaja sería uno de los aliados clave para garantizar el acceso a los 820.000 afiliados a este sistema.

El pasado 17 de abril la Superintendencia de Economía Solidaria ordenó la intervención de (inicialmente por 2 meses) Coopservir, la administradora de Drogas La Rebaja. Para ese momento aún no había una relación de impacto directa entre la medida y la implementación del nuevo modelo de salud para los docentes.

Sin embargo, según las grabaciones que se filtraron en la reunión del 7 de mayo (en las que el Ministro de Salud reconoció la crisis en los servicios de salud de los docentes), en ese momento los altos directivos del FOMAG ya estaban enterados sobre consecuencias negativas para tener a tiempo y en todo el país la dispensación de medicamentos contratada.

A propósito, esto fue lo que dijo uno de los asesores del gobierno en la reunión de las grabaciones filtradas: “Nos pidieron dos semanas ¿Por qué? porque ellos tienen un problema con la posesión del nuevo interventor de la cooperativa. Dicen que dentro de la junta directiva todavía tienen gente del Cartel de Cali”.

Ante esta situación, el ministro de Salud preguntó si los problemas estaban relacionados con amenazas. “Los miembros de la junta directiva amenazaron a Yobany”, respondió el asesor haciendo referencia a Yobany Montilla Meza, quien es el interventor designado por la Supersolidaria.

¿El Ministro de Salud desobedeció al presidente Gustavo Petro?

Según los audios, desde la Fiduprevisora se informó al Ministerio de Educación y la Presidencia de la República que esa situación estaría afectando el proceso de contratación para entregar los medicamentos en el país. A raíz de eso, el ministro Guillermo Jaramillo habría ordenado contratar con las IPS la dispensación, en contravía a las indicaciones que el presidente Petro le dio a la Fiduprevisora. “Hay que atender la crisis”, manifestó el titular de la cartera de salud en ese momento.

En las recientes sesiones de control político que se han desarrollado en el Congreso de la República (el ministro Jaramillo no asisitó al debate citado en Comisión Primera), el ministro Jaramillo ha responsabilizado a la Fiduprevisora por todas las afectaciones que está generando la implementación del nuevo sistema de salud para los profesores. Sin embargo, las grabaciones que se conocieron esta semana, comprueban que Jaramillo todavía era asesor de ese proceso de implementación y testigo de las falencias. En el Congreso, denunció que fue apartado de esas reuniones por extralimitarse, según le habían hecho saber desde la Fiduprevisora.

¿Qué ha dicho Drogas La Rebaja por la denuncia en los audios filtrados del FOMAG?

En un comunicado a la opinión pública el actual interventor de Coopservir, aseguró que desde su llegada al cargo se ha enfocado en cumplir el mandato de la Supersolidaria para recuperar la entidad. Negó las declaraciones realizadas en las conversaciones filtradas de las reuniones del FOMAG a inicios de este mes.

“Me permito informar que no he recibido ningún tipo de amenaza personal, o en contra de mi labor, ni en ningún momento he mencionado relación de los miembros directivos de COPSERVIR o DROGAS LA REBAJA, con el extinto Cartel de Cali”, aseguró Yobany Montilla.